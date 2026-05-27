Royal Caribbean en México: Gobierno busca alternativas para reubicar el polémico proyecto Perfect Day

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    Royal Caribbean en México: Gobierno busca alternativas para reubicar el polémico proyecto Perfect Day
    La postura de la mandataria es clara: México está abierto a recibir proyectos de empresas privadas que deseen invertir. FOTO: Perfect Day de Royal Caribbean

Tras el freno ambiental al megaproyecto turístico en Mahahual, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que buscan nuevas opciones de reubicación junto a Royal Caribbean.

El destino del ambicioso proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Quintana Roo dio un giro importante. Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidiera frenar la obra en la costa de Mahahual por considerarla demasiado invasiva para el ecosistema local, el Gobierno de México no ha cerrado las puertas por completo.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la intención no es ahuyentar la inversión, sino canalizarla de manera responsable. Por ello, la administración federal ya se encuentra evaluando opciones junto a la empresa de cruceros para reubicar la atracción en alguna zona del país que no sufra impactos ambientales negativos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/semarnat-no-aprobara-perfect-day-mexico-de-royal-caribbean-en-mahahual-quintana-roo-GK20803757

El balance entre ecología y economía

La postura de la mandataria es clara: México está abierto a recibir proyectos de empresas privadas que deseen invertir, pero la prioridad absoluta será el cumplimiento de las normas ecológicas. La Semarnat, liderada por Alicia Bárcena Ibarra, cuenta con un equipo de especialistas encargados de revisar la viabilidad real de estas propuestas.

”Son empresas que desean invertir en México”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que explicó que cuando un sitio no es apto, el objetivo es redefinir el plan, buscar una nueva ubicación o, si es necesario, emitir una negativa definitiva, tal como ocurrió en Mahahual.

De hecho, para evitar futuros conflictos en esa región de Quintana Roo, el gobierno federal y la gobernadora del estado analizan otorgar una categoría adicional de protección ambiental a la zona. La idea es que en ese litoral sólo se permitan obras de ecoturismo bajo condiciones muy estrictas que no alteren el entorno natural.

$!El destino del ambicioso proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Quintana Roo dio un giro importante.
El destino del ambicioso proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Quintana Roo dio un giro importante. FOTO: Perfect Day de Royal Caribbean

Otros megaproyectos bajo la lupa ambiental

El caso de Royal Caribbean no es el único en la mesa de debate. La presidenta también se refirió a otros proyectos heredados o en desarrollo que han encendido las alarmas de los activistas:

- Mexico Pacific (Sonora): Un proyecto que incluye una planta de Gas Natural Licuado y un gasoducto en Saguaro. Aunque ya contaba con autorización de la administración anterior, el gobierno actual dialoga con la empresa para garantizar rutas marítimas que no dañen los ecosistemas y busca el aval de organizaciones internacionales.

- Loreto (Baja California Sur): Para frenar los rumores sobre la construcción de un gran puerto de altura que afectaría la vida marina, el Gobierno emitió un decreto que limita la actividad a lo que ya existe hoy en día, protegiendo el área de desarrollos masivos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/punta-mita-bacalar-loreto-y-mahahual-las-localidades-mexicanas-amenazadas-por-mega-proyectos-FC20775572

El fin de los planes en Mahahual

El rechazo definitivo al proyecto original de Royal Caribbean se notificó formalmente a mediados de mayo de 2026, luego de que diversos colectivos ambientalistas advirtieran sobre daños irreversibles y lo que consideraban una privatización de la naturaleza. Ante el dictamen negativo de las autoridades sobre los tres proyectos planteados en la costa, la naviera optó por retirar sus planes iniciales.

El reto ahora para el Gobierno de México y Royal Caribbean será encontrar un punto medio geográfico y financiero que permita aprovechar los millones de dólares de inversión turística, pero sin comprometer la enorme riqueza natural y costera del país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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