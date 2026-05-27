Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México
    Desarticulan narcolaboratorio en Guatemala Vanguardia

La desarticulación fue resultado de un esfuerzo del Ejército de Guatemala, tras proceder con el Operativo Cinturón de Fuego

El 27 de mayo se reportó que las autoridades de Guatemala descubrieron tres inmuebles conectados que servían como un narcolaboratorio en las proximidades de la frontera con México.

Según las autoridades, la desmantelación del narcolaboratorio, en el cual se hallaron indicios de procesamiento de cocaína, representó la mayor desarticulación de un laboratorio, tras 15 años de conflicto contra el crimen organizado.

Henry Sáenz, el ministro de la Defensa Nacional, detalló en una conferencia que la operación fue resultado del ‘Operativo Cinturón de Fuego’. El objetivo se concentra en la fortificación de seguridad contra el crimen organizado en la frontera norte de Guatemala. Los operativos se conforman del Ejército de Guatemala y elementos de gobierno.

Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaínadescribió Sáenz.

El narcolaboratorio, de tres inmuebles conjuntos, fue registrado en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. Tras el aseguramiento de las propiedades, se arrestó a 8 personas e incautó 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre 9 milímetros y mil 306 cartuchos útiles.

En el comunicado se informó el incautamiento de 17 celulares, 9 radios, 7 cargadores para radios, 45 tolvas para fusil, 8 tolvas para pistola 9mm, 4 memorias USB, diferentes materiales de estupefacientes, pasaporte guatemalteco, dos identificaciones mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/autoridades-de-guatemala-detienen-a-facilitadores-del-pasaporte-falso-de-fernando-farias-laguna-AI20397564

En la propiedad, se registraron 74 mil 461 quetzales (unos 9 mil 600 dólares), 26 mil 787 dólares estadounidenses y 118 nuevos pesos mexicanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Cruce Fronterizo
Narcotráfico

Localizaciones


Guatemala

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Patrocinio de campaña asegurado

Patrocinio de campaña asegurado
true

El canto de Los Chapitos contra los morenistas
Harfuch detalló que se ha avanzado en identificación y desarticulación de estructuras relacionadas con actividades delictivas.

Congela UIF 4 mil 422 mdp en sexenio de Claudia Sheinbaum
Las autoridades publican un cartel de persona desaparecida de Elizabeth Martinez, de 22 años.

Revelan nuevos detalles sobre las tres mujeres muertas en Puerto Vallarta, en medio de temores de un asesino serial
Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece.

Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 450 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Frente Frío Fuera de Temporada azotará a México con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
Falleció Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio. El cantante de “Dame un beso y dime adiós” enfrentaba complicaciones de salud derivadas del cáncer.

‘Dame un beso y dime adiós’... Fallece Hilde Lara, vocalista de ‘Grupo Yndio’
Niños de la Academia Querétaro Saltillo-Nike entrenan bajo el calor de la tarde en el Biblioparque Nogales rumbo a sus sueños futbolísticos.

Soñar con el Mundial desde una cancha en Saltillo