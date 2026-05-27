Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México

El 27 de mayo se reportó que las autoridades de Guatemala descubrieron tres inmuebles conectados que servían como un narcolaboratorio en las proximidades de la frontera con México.

Según las autoridades, la desmantelación del narcolaboratorio, en el cual se hallaron indicios de procesamiento de cocaína, representó la mayor desarticulación de un laboratorio, tras 15 años de conflicto contra el crimen organizado.

Henry Sáenz, el ministro de la Defensa Nacional, detalló en una conferencia que la operación fue resultado del ‘Operativo Cinturón de Fuego’. El objetivo se concentra en la fortificación de seguridad contra el crimen organizado en la frontera norte de Guatemala. Los operativos se conforman del Ejército de Guatemala y elementos de gobierno.

‘Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaína’ describió Sáenz.