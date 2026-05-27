Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México
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La desarticulación fue resultado de un esfuerzo del Ejército de Guatemala, tras proceder con el Operativo Cinturón de Fuego
El 27 de mayo se reportó que las autoridades de Guatemala descubrieron tres inmuebles conectados que servían como un narcolaboratorio en las proximidades de la frontera con México.
Según las autoridades, la desmantelación del narcolaboratorio, en el cual se hallaron indicios de procesamiento de cocaína, representó la mayor desarticulación de un laboratorio, tras 15 años de conflicto contra el crimen organizado.
Henry Sáenz, el ministro de la Defensa Nacional, detalló en una conferencia que la operación fue resultado del ‘Operativo Cinturón de Fuego’. El objetivo se concentra en la fortificación de seguridad contra el crimen organizado en la frontera norte de Guatemala. Los operativos se conforman del Ejército de Guatemala y elementos de gobierno.
‘Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaína’ describió Sáenz.
El narcolaboratorio, de tres inmuebles conjuntos, fue registrado en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. Tras el aseguramiento de las propiedades, se arrestó a 8 personas e incautó 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre 9 milímetros y mil 306 cartuchos útiles.
En el comunicado se informó el incautamiento de 17 celulares, 9 radios, 7 cargadores para radios, 45 tolvas para fusil, 8 tolvas para pistola 9mm, 4 memorias USB, diferentes materiales de estupefacientes, pasaporte guatemalteco, dos identificaciones mexicanas.
En la propiedad, se registraron 74 mil 461 quetzales (unos 9 mil 600 dólares), 26 mil 787 dólares estadounidenses y 118 nuevos pesos mexicanos.