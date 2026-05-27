La guerra de EU con Irán agota armamento clave y abre vulnerabilidad ante China, según informe

Los sistemas de armas son los misiles de crucero Tomahawk, que se usan para atacar objetivos en lo profundo del territorio enemigo, y los interceptores Patriot y THAAD, que defienden contra misiles y drones entrantes.

Los contratistas militares de Estados Unidos necesitan al menos tres años para reponer las reservas de tres sistemas de armas clave utilizados intensamente en la guerra con Irán, según un análisis difundido el miércoles, lo que aumenta la preocupación de que las fuerzas estadounidenses tendrían una potencia de fuego limitada en cualquier conflicto futuro con China.

China tiene el objetivo declarado de garantizar que su ejército sea capaz de tomar Taiwán por la fuerza si fuera necesario para 2027, algo que, para los expertos, es más una aspiración que una fecha límite estricta. Pero el presidente chino, Xi Jinping, advirtió este mes que, si Washington maneja mal sus relaciones con la isla autogobernada, Estados Unidos y China podrían terminar chocando o incluso en un conflicto abierto.

“Estados Unidos tiene suficientes municiones para cualquier escenario plausible en la guerra con Irán, pero la reducción de los inventarios ha creado una ventana de vulnerabilidad para un posible conflicto en el Pacífico occidental”, afirmó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en su nuevo informe, al que tuvo acceso The Associated Press. “El tiempo necesario para reconstruir esos inventarios se ha convertido así en una gran preocupación”.

El gobierno de Trump aumenta la financiación, pero la producción lleva tiempo

El análisis del centro académico con sede en Washington incorpora la histórica propuesta de presupuesto de defensa del gobierno republicano de Trump, de 1,5 billones de dólares para 2027, que acelera de forma significativa el gasto en municiones de alta gama que comenzó durante el gobierno demócrata de Biden. Aunque en el Congreso existe un acuerdo bipartidista para aumentar los inventarios, en el informe se indica que “el problema hoy no es el dinero; es el tiempo”.

“Se necesita tiempo para ampliar la capacidad de producción y construir estos complejos sistemas”, se explica en el informe, agregando que la ventana de vulnerabilidad durará “varios años hasta que los inventarios vuelvan a sus niveles anteriores, y varios años más antes de que alcancen los niveles que desean los planificadores de guerra”.

Aunque los inventarios de municiones son información clasificada, el CSIS indicó que existe suficiente información pública en los materiales presupuestarios del Pentágono para estimar los plazos de producción.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han insistido en que Estados Unidos es capaz de librar cualquier guerra. Han presionado a los contratistas de defensa para acelerar la producción de municiones, y Hegseth dijo a los legisladores el mes pasado que el gasto militar en el mandato de Trump ayudará a los fabricantes a duplicar o incluso triplicar sus capacidades.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en un comunicado que el ejército “tiene todo lo que necesita para ejecutar (operaciones) en el momento y el lugar que elija el presidente”.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas con los comandos combatientes, al tiempo que garantizamos que el ejército de Estados Unidos posee un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”, manifestó Parnell.

Algunos expertos militares discrepan. Los funcionarios del Pentágono “conocían la realidad de nuestras reservas militares y, con suerte, le dijeron a alguien: ‘Oye, si vamos a esta pelea, incluso en las estimaciones más conservadoras, estamos reduciendo nuestras reservas a un nivel crítico’”, afirmó Virginia Burger, analista de alto nivel de política de defensa del grupo de vigilancia Project On Government Oversight y exoficial de la Infantería de Marina.

Las preocupaciones por la disminución de las reservas fueron uno de los temas tratados en audiencias recientes del Congreso. Para los demócratas, el suministro de municiones es una métrica contundente contra la guerra con Irán, que Trump inició sin la aprobación de los legisladores. Algunos republicanos sostienen que el problema proviene de que Estados Unidos envió sistemas de defensa antimisiles Patriot a Ucrania después de que Rusia invadiera en 2022, aunque varios aliados estadounidenses usan esos sistemas.

Las raíces del aprieto se remontan al final de la Guerra Fría, según Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y asesor de alto nivel del CSIS, quien coescribió el estudio con el investigador asociado Chris H. Park.

Tras la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, Estados Unidos asumió que las guerras futuras serían cortas y regionales, con poca necesidad de grandes cantidades de armas tan sofisticadas, explicó Cancian en una entrevista. El Pentágono encargó cantidades relativamente bajas, suponiendo que el ejército no necesitaría muchas. Los contratistas militares respondieron en consecuencia, apoyándose en una huella de fabricación relativamente pequeña para producirlas.

La guerra de Rusia con Ucrania mostró que los conflictos pueden prolongarse y requerir inventarios profundos de armas avanzadas, indicó el experto. Al mismo tiempo, los estrategas militares de Estados Unidos realizaban simulaciones de posibles conflictos en el Pacífico occidental.

“La forma de pensar empezó a cambiar, pero simplemente lleva tiempo construir inventarios”, señaló Cancian, y añadió que parte del desafío consiste en poner al día una compleja red de cadenas de suministro y subcontratistas que producen componentes muy novedosos.

El gobierno del presidente Joe Biden debería recibir cierto reconocimiento por iniciar conversaciones con la industria de defensa, invertir dinero en la base industrial y aumentar la producción, afirmó Cancian, quien supervisó adquisiciones de equipo militar en la Oficina de Administración y Presupuesto en los mandatos del republicano George W. Bush y del demócrata Barack Obama.