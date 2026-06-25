Antes sacudida por abusos sexuales, cúpula de los bautistas de EU, ahora minimiza su magnitud

NUEVA YORK- Hace cuatro años, la Convención Bautista del Sur recibió un informe histórico que afirmaba que los principales líderes de la mayor denominación protestante del país habían minimizado durante mucho tiempo las denuncias de abuso sexual por parte del clero, intimidado a sobrevivientes y bloqueado reformas. En 2022, la reunión anual de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución en la que pidió disculpas a sobrevivientes de abusos sexuales, a varios de ellos por su nombre. Autorizó reformas que incluían la creación de una base de datos de trabajadores de iglesias acusados de manera creíble.

Pareció marcar un ajuste de cuentas dentro de la SBC en sintonía con los movimientos más amplios #MeToo y #ChurchToo, y un reconocimiento de que el abuso sexual por parte del clero se extendía mucho más allá del escándalo ampliamente publicitado en la Iglesia católica. Pero sobrevivientes y defensores destacados en gran medida han renunciado a intentar impulsar cambios en la SBC tras presenciar lo que consideran esfuerzos cada vez más vacilantes hacia la reforma. Y ahora una contranarrativa ha llegado a los niveles más altos del liderazgo de la Convención. Prominentes bautistas del sur promueven la idea de que, si bien ha habido casos de abuso sexual en la SBC, nunca llegó a un nivel de “crisis”. PRESIDENTE DE LA SBC AFIRMA QUE EL TEMA DEL ABUSO HA SIDO “CONVERTIDO EN ARMA” Y POLITIZADO Willy Rice, pastor de Florida recién elegido presidente de la SBC, ha retratado el informe de 2022 del consultor Guidepost Solutions como una “cacería de quimeras”. Rice aseveró que algunas personas con motivaciones políticas “convirtieron en arma” el tema contra la gran congregación conservadora. El pastor de una megaiglesia de Texas Jack Graham, expresidente de la SBC, también negó de forma similar que alguna vez hubiera existido una “crisis sistémica de abuso sexual” dentro de la congregación.

“Todo esto fue un engaño osado que nos ha costado no sólo millones de dólares, sino un daño inconmensurable a nuestro testimonio”, publicó Graham recientemente en la red social X, aludiendo a demandas costosas y al impacto en la reputación de la SBC. Para las víctimas de los abusos, esas palabras son traumatizantes, pero no sorprendentes. “Todos los que nos vieron liderar la reforma también nos vieron ser atacados verbalmente, difamados, acosados y, al final, abandonados”, publicó en X la sobreviviente Tiffany Thigpen. Asistió a la reunión anual de 2022 para abogar por reformas, pero ha evitado las reuniones recientes. Rice dijo que las iglesias deberían ofrecer capacitación sobre prevención de abusos sexuales, denunciar “cualquier indicio de actividad ilegal a las autoridades correspondientes” y atender a las víctimas. El esfuerzo de reforma por abusos sexuales “absolutamente fue convertido en arma, igual que el movimiento #MeToo en la cultura secular fue convertido en arma”, sostuvo Rice. Estableció una comparación con las acusaciones de agresión sexual contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, quien las negó y las calificó de motivadas políticamente.

Rice sostuvo que las iglesias, al igual que otras organizaciones que trabajan con jóvenes, han aprendido mucho sobre el tema. “En la medida en que alguna vez hubo momentos en que iglesias bautistas o instituciones bautistas no manejaron correctamente el abuso, eso ha dañado nuestro testimonio”, reconoció Rice en una conferencia de prensa al concluir la reunión anual de la SBC a principios de este mes en Orlando, Florida. “Hemos trabajado muy duro durante los últimos años para corregir eso”. Rechazar el encuadre del abuso sexual como una crisis, una postura antes marginal en la SBC, es cada vez más común. El único oponente de Rice para la presidencia de la SBC, Josh Powell, adoptó una postura similar. Rice fue elegido en una reunión anual en que los delegados también impulsaron una prohibición constitucional para las iglesias de la SBC con pastoras, una medida que requiere ratificación el próximo año. SOBREVIVIENTES DICEN QUE NO HAY AGENDA POLÍTICA PARA QUIENES DENUNCIAN Christa BrownM sobreviviente de abuso sexual por parte de un pastor de la SBC y defensora de reformas desde hace mucho tiempo, dijo que, si alguien estaba politizando el tema del abuso, eran las personas involucradas en luchas de poder dentro de la SBC, no las víctimas.