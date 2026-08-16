Santiago Ramos se retira a los 22 años: la falta de apoyos frena al mexicano que hizo historia en F3

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    Santiago Ramos se retira a los 22 años: la falta de apoyos frena al mexicano que hizo historia en F3
    Santiago Ramos se despide del automovilismo a los 22 años, luego de una trayectoria que lo llevó a ganar en Melbourne e Imola. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El tapatío puso fin a su carrera profesional tras no reunir el presupuesto necesario, pese a conquistar dos victorias en la Fórmula 3

El automovilismo mexicano perdió a una de sus mayores promesas. Santiago Ramos anunció su retiro de las pistas a los 22 años, luego de no conseguir los apoyos económicos para continuar su carrera.

La decisión corta el camino de un piloto que ya había ganado en la FIA Fórmula 3 y soñaba con escalar hacia la F2 y la Fórmula 1.

El tapatío explicó que la falta de respaldo financiero le impide sostener un proyecto en categorías donde el talento y los resultados no bastan: los pilotos también deben reunir presupuestos elevados para asegurar un asiento.

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Ramos se aleja no por falta de velocidad, sino por una barrera económica que frena al automovilismo mexicano.

La noticia resulta dolorosa por lo conseguido en 2025. Con Van Amersfoort Racing, Santiago ganó la Sprint del Gran Premio de Australia y se convirtió en el primer mexicano en triunfar en la categoría.

Después conquistó la carrera principal de Imola tras superar a Rafael Câmara y terminó segundo en Barcelona.

¿Qué logró Santiago Ramos en la Fórmula 3?

Ramos cerró su paso por F3 con 37 arrancadas, dos victorias, cuatro podios y una pole position. En 2024, con Trident, sumó 44 puntos y obtuvo un segundo lugar en Monza; un año después acumuló 48 unidades con Van Amersfoort, aunque dejó al equipo antes de la última ronda.

Desde entonces, el jalisciense no logró consolidar un programa para 2026. Lo que parecía una pausa terminó en una despedida anticipada, pese a que sus resultados mostraron que podía competir contra los prospectos más fuertes del mundo.

La trayectoria de Ramos comenzó en el karting y continuó en la Fórmula 4 Italiana, la F4 Española y la Fórmula Regional Europea antes de alcanzar la F3.

Su retiro reabre el debate sobre la falta de patrocinio para los pilotos mexicanos, quienes dependen de inversiones privadas para mantenerse en Europa.

A los 22 años, Ramos baja la bandera a cuadros de una carrera breve, pero histórica. Sus triunfos en Melbourne e Imola demuestran que el talento estaba; lo que faltó fue respaldo para mantenerlo en marcha.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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