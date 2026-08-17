Andy, de presidenci able a ‘símbolo de corrupción’, un triunfo del periodismo y la sociedad: Loret de Mola

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    Andy, de presidenci able a ‘símbolo de corrupción’, un triunfo del periodismo y la sociedad: Loret de Mola
    El autor de Historias de Reportero expone cómo el periodismo, que documentó la corrupción de López Beltrán, y la sociedad, que expuso su vida de lujos, ayudaron al colapso de Andy. CUARTOSCURO

Para el periodista, el colapso político que vive López Beltrán representa ‘una luz de esperanza’ frente a la impunidad judicial y política de Morena

CDMX.- El desplome político de Andrés López Beltrán, quien pasó de ser el “ungido” de Morena para la presidencia en 2030 a símbolo de la corrupción del régimen, es un triunfo conjunto entre sociedad y periodismo independiente, sentencia Carlos Loret de Mola.

“De aquel Andy presidenciable no queda nada. Hoy es el símbolo de la corrupción. La caricatura del clásico junior repudiado que usa el nombre del papá para volverse traficante de influencias, delincuente de cuello blanco, coyote”, señala hoy en su Historias de Reportero.

https://vanguardia.com.mx/opinion/de-aquel-andy-presidenciable-IP22872974

Se trata, asegura, de un “raro triunfo de la sociedad mexicana frente al gobierno autoritario” de Morena, acostumbrado a la impunidad.

“Nos hemos acostumbrado a que los morenistas que cometen delitos siempre salen impunes de la acción de la justicia y nunca pagan costos electorales por sus tropelías. No hay escándalo que les pegue ni a ellos ni a su partido. Frente a esta abrumadora impunidad judicial y política, lo de Andy representa una luz de esperanza”, refiere.

El jueves de la semana pasada, López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, quien aspira a una diputación federal por Tabasco, dio a conocer a través de una carta el retiro de su visa estadounidense, hecho que calificó como una medida de carácter “político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”.

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DE ‘UNGIDO’ A JUNIOR REPUDIADO

En sólo tres años, señala el periodista Carlos Loret de Mola, López Beltrán cayó al “precipicio político”, al pasar de ser el proyecto sucesorio del lopezobradorismo a un “junior repudiado”.

El plan era “Claudia primero y Andy después” y bajo ese cobijo, refiere, el hijo del exmandatario se erigió como el principal operador político y económico del régimen: “se presentaba como el privilegiado interlocutor del gobierno de su papá ante grandes empresarios y autoridades extranjeras”, e incluso colocó a sus amigos en puestos estratégicos del gobierno “desde donde repartía contratos y presupuestos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-montiel-actos-anticipados-de-campana-de-andres-manuel-lopez-beltran-KE22629614

Sin embargo, hoy el hijo de AMLO padece el repudio ciudadano como consecuencia de sus actos de corrupción, documentados por el periodismo independiente, y está bajo sospecha en Estados Unidos, donde le revocaron su visa de ingreso.

“La gente no es tonta. Hasta quienes adoran al papá se dan cuenta de los abusos del hijo. Las encuestas lo empezaron a reflejar como uno de los políticos con imagen más negativa. Hasta un 70 por ciento de la gente pedía que fuera investigado. Incluso en Morena les empezó a avergonzar”, escribe en su columna.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-manipulacion-de-los-lopez-JP22872957

TRIUNFO DEL PERIODISMO Y LA SOCIEDAD

Carlos Loret de Mola, quien destapó el tráfico de influencias del hijo de López Obrador a través de lo que llamó “El Clan”, tiene claro que el desplome de “Andy” fue impulsado por el periodismo que “decidió no doblarse” y registró su “red de corrupción”, así como por la ciudadanía que lo expuso.

“El periodismo que decidió no doblarse fue investigando y presentando las pruebas. Documentos, grabaciones. Los contratos para sus cuates, sus excéntricas compras y estancias en el extranjero, sus amigos fanfarroneando en llamadas telefónicas: ‘somos la red de corrupción’. La ciudadanía completó el cuadro: lo fotografiaron en primera clase, en restaurantes de lujo, con ropa de marca, de shopping en el extranjero”, detalla.

Pero López Beltrá, asegura el autor de Historias de Reportero, no sólo es repudiado por la ciudadanía, sino dentro de su propio partido, donde consideran que con sus transas “está destruyendo el legado del papá”.

Y hasta ironiza el periodista: “Lo terminaron corriendo de la dirigencia de Morena ante sus catastróficos resultados en Coahuila. (Porque) Andy logró lo imposible: que Morena perdiera estrepitosamente una elección”.

Tras el retiro de su visa, Loret expone los delitos por los que Estados Unidos lo tendría en la mira: ¿lavado de dinero, huachicol fiscal o presuntos nexos con el crimen organizado? “Seguramente pronto sabremos”.

Hasta ahora, de acuerdo con información del periódico Reforma, el Departamento de Estado ha revocado visas a 50 políticos de Morena en su ofensiva contra el narcotráfico. Al menos una decena ha confirmado el retiro; entre los personajes de mayor perfil se encuentran Andrés López Beltrán y Marina del Pilar (gobernadora de Baja California). Sin embargo, ellos han negado conocer los motivos.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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