Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

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    Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional
    Burla. La conductora de Ventaneando respondió con gestos de agradecimiento mientras desde las gradas se escuchaban rechiflas y abucheos. FOTO: FACEBOOK@VENTANEADO/ INTERNET

La conductora de Ventaneando fue recibida entre rechiflas y burlas luego de que Cristian Castro la mencionara durante su presentación ante miles de asistentes

En videos que circulan en redes como X y TikTok se puede ver que la audiencia real no ha perdonado a los conductores de Ventaneando los comentarios que hicieron en el programa sobre la violencia en contra de los perros. Y quien lo sufrió de cerca fue Pati Chapoy, quien resultó abucheada por miles de personas durante el concierto que ofreció su “ahijado”, Cristian Castro.

Todo sucedió este fin de semana, cuando, en medio de uno de los momentos en los que el hijo de Verónica Castro agradeció a la audiencia, pensó en reconocer la presencia de otros invitados, comenzando con Coque Muñiz y luego cometiendo el gran error: nombrar y evidenciar la presencia de la conductora de TV Azteca.

“También tenemos entre nosotros a una dama, casi de hierro, una dama de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy. Fuerte el aplauso”, dijo ‘El Gallito Feliz’, provocando una ola de abucheos, reclamos, rechiflas y burlas.

¿QUÉ HIZO PATI CHAPOY?

La titular de Ventaneando se notó nerviosa y con gesto de incomodidad; sin embargo, se mantuvo firme y se puso de pie para saludar y hacer gestos de agradecimiento, aunque el público se dedicó a burlarse de ella.

Mientras ella era mostrada en las pantallas del Auditorio Nacional, su “ahijado” insistía en pedir “aplausos, solo aplausos”, según lo que se escucha en los videos que ya son tendencia en redes.

Chapoy, en ese mismo evento, rehuyó de los reporteros, quienes al inicio del show la cuestionaron por la polémica de Pedro Sola y sus desatinados comentarios sobre los perros, en los que llegó a desearles que los envenenaran.

“Si me disculpé, ash”, dijo la jefa de espectáculos de Televisión Azteca, para después voltearse y abandonar el espontáneo encuentro con los reporteros.

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Pese a las reacciones negativas que han tenido, los conductores y la producción de Ventaneando han insistido en una campaña para asegurar que solo fue un “mal chiste” y que se involucran y preocupan por las mascotas. De hecho, hasta han visitado refugios o asociaciones que rescatan perros callejeros.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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