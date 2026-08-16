Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

En videos que circulan en redes como X y TikTok se puede ver que la audiencia real no ha perdonado a los conductores de Ventaneando los comentarios que hicieron en el programa sobre la violencia en contra de los perros. Y quien lo sufrió de cerca fue Pati Chapoy, quien resultó abucheada por miles de personas durante el concierto que ofreció su “ahijado”, Cristian Castro.

Todo sucedió este fin de semana, cuando, en medio de uno de los momentos en los que el hijo de Verónica Castro agradeció a la audiencia, pensó en reconocer la presencia de otros invitados, comenzando con Coque Muñiz y luego cometiendo el gran error: nombrar y evidenciar la presencia de la conductora de TV Azteca.

“También tenemos entre nosotros a una dama, casi de hierro, una dama de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy. Fuerte el aplauso”, dijo ‘El Gallito Feliz’, provocando una ola de abucheos, reclamos, rechiflas y burlas.