Anthony Fauci, quien se enfrentó a Donald Trump, se retirará en diciembre

Fauci, quien ha sido director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984, s convirtió en el centro de la atención en Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19, a la vez que ha recibido ataques políticos.

Actualmente Fauci es asesor en temas de salud para el presidente Joe Biden.

“Por 54 años he estado yendo a las universidades, a los laboratorios, a los hospitales, todos los días, incluso la mayoría de los fines de semana. La idea de irme obviamente es agridulce”, explicó Fauci a The Associated Press.

Así también, Fauci fue líder en la respuesta del gobierno federal a la epidemia de VIH/sida y otras enfermedades antes de la pandemia de COVID-19.

“Dejaré estas posiciones en diciembre de este año para desarrollar el próximo capítulo de mi carrera”, precisó Fauci, refiriéndose a su experiencia como “el honor de toda mi vida”.

Fauci se erigió como el rostro de la respuesta por parte del gobierno estadounidense al COVID-19 cuando el brote estalló a principios de 2020, en las que asiduamente tenía apariciones en las noticias por televisión y en conferencias de prensa diarias con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.