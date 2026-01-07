Anuncia EU ‘muro flotante’ de 800 kilómetros sobre el Río Bravo

El Gobierno de Estados Unidos arrancó en la frontera con México la instalación de un “muro flotante” sobre el Río Bravo, que se extendería en una longitud de 800 kilómetros, con el objetivo de impedir el contrabando de personas y narcóticos.

La secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Kristi Noem, estuvo en Brownsville, Texas, frontera con Matamoros, Tamaulipas, donde anunció que la instalación de boyas es una continuación de un proyecto piloto de 303 metros que el Gobierno de Texas emprendió en 2023 sobre el Río Bravo.

“Estas barreras (flotantes en el Río Bravo) son financiadas con fondos contenidos en el Gran y Hermoso Proyecto de Ley (del Presidente Trump) y serán tan largas que podrían cubrir la distancia entre la capital de Washington, DC y la ciudad de Nashville en Tennessee”, dijo Noem en conferencia de prensa.

“Más de 130 millas de estas barreras (unos 209 kilómetros) ya fueron asignadas bajo contrato y estarán listas para ser desplegadas empezando el día de hoy. Estas barreras consisten en boyas flotantes (de entre 1.2 y 1.4 metros) en diámetro”.

Mike Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo en entrevista con el diario Washington Examiner que el nuevo diseño de rodillos flotantes que se instalarán tiene tecnología para evitar que sea burlado con facilidad.

El proyecto piloto que emprendió Texas en 2023 ocasionó un conflicto diplomático con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo consideró una violación al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

También hubo diferencias con la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reclamó posible invasión de responsabilidades por parte de Texas.

La primera parte del “muro flotante” del Gobierno de Texas se colocó en la frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila.