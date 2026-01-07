Anuncia EU ‘muro flotante’ de 800 kilómetros sobre el Río Bravo

Internacional
/ 7 enero 2026
    Anuncia EU ‘muro flotante’ de 800 kilómetros sobre el Río Bravo
    En 2023, el Gobierno de Texas empezó a instalar boyas en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila. FOTO: CUARTOSCURO

Reviven proyecto que inició Texas en 2023 en frontera con Coahuila, con el objetivo de frenar contrabando de personas y drogas

El Gobierno de Estados Unidos arrancó en la frontera con México la instalación de un “muro flotante” sobre el Río Bravo, que se extendería en una longitud de 800 kilómetros, con el objetivo de impedir el contrabando de personas y narcóticos.

La secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Kristi Noem, estuvo en Brownsville, Texas, frontera con Matamoros, Tamaulipas, donde anunció que la instalación de boyas es una continuación de un proyecto piloto de 303 metros que el Gobierno de Texas emprendió en 2023 sobre el Río Bravo.

TE PUEDE INTERESAR: ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes

“Estas barreras (flotantes en el Río Bravo) son financiadas con fondos contenidos en el Gran y Hermoso Proyecto de Ley (del Presidente Trump) y serán tan largas que podrían cubrir la distancia entre la capital de Washington, DC y la ciudad de Nashville en Tennessee”, dijo Noem en conferencia de prensa.

“Más de 130 millas de estas barreras (unos 209 kilómetros) ya fueron asignadas bajo contrato y estarán listas para ser desplegadas empezando el día de hoy. Estas barreras consisten en boyas flotantes (de entre 1.2 y 1.4 metros) en diámetro”.

Mike Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo en entrevista con el diario Washington Examiner que el nuevo diseño de rodillos flotantes que se instalarán tiene tecnología para evitar que sea burlado con facilidad.

El proyecto piloto que emprendió Texas en 2023 ocasionó un conflicto diplomático con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo consideró una violación al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

También hubo diferencias con la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reclamó posible invasión de responsabilidades por parte de Texas.

La primera parte del “muro flotante” del Gobierno de Texas se colocó en la frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila.

Temas


Migración
Seguridad

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió a los 36 años tras colapsar durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán
El King Abdullah Sports City será la sede del derbi madrileño correspondiente a las semifinales del torneo.

Real Madrid vs Atlético: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026