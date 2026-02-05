Anuncian en EU, la mayor cantidad de recortes de empleos desde 2009, mientras la economía se tambalea

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 febrero 2026
    Anuncian en EU, la mayor cantidad de recortes de empleos desde 2009, mientras la economía se tambalea
    Los planes de contratación de los empleadores también se situaron en su nivel más bajo desde 2009, al final de la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo rondaba los dos dígitos, según Challenger. GEMINI/ IA

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez también se disparó la semana pasada

Los empleadores en Estados Unidos han anunciado 108.435 recortes de empleos en enero de 2026, la cifra más alta para un enero desde 2009, según un informe publicado el 5 de febrero, y una señal de que los empleadores podrían estar tomando medidas defensivas contra la incertidumbre sobre la economía.

“Generalmente, vemos una gran cantidad de recortes de empleos en el primer trimestre, pero este es un total alto para enero”, dijo Andy Challenger, cuya firma global de recolocación laboral y coaching ejecutivo Challenger, Gray & Christmas publica el informe sobre recortes de empleos y planes de contratación todos los meses.

TE PUEDE INTERESAR: Plan de Venezuela de convertir el centro de tortura de El Helicoide en un centro cultural, no borrará los horrores del pasado

Los planes de contratación de los empleadores también se situaron en su nivel más bajo desde 2009, al final de la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo rondaba los dos dígitos, según Challenger.

Los 5.306 planes de contratación anunciados en enero de 2026 fueron la mitad de los 10.496 anunciados en diciembre, mientras que los recortes de empleo fueron más del doble.

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez también se disparó la semana pasada, según informó el Departamento de Trabajo el 5 de febrero. Muchos economistas y otros analistas consideran que las “solicitudes iniciales” son la mejor lectura en tiempo real del mercado laboral, dada su frecuencia de publicación, pero esto también puede generar fluctuaciones.

“Las solicitudes iniciales han vuelto a su tendencia, después de algunas semanas de números inusualmente bajos debido a la baja contratación estacional en el cuarto trimestre y, por lo tanto, despidos inusualmente bajos en enero”, dijeron los economistas de Pantheon Macro en una nota publicada justo después de que se publicara el informe.

Sin embargo, añadieron: “seguimos pensando que la tasa de desempleo seguirá aumentando gradualmente durante el primer semestre de este año”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crisis Política
Desempleo
recortes presupuestales

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Aguacate, entre la delincuencia organizada y el Super Bowl
El nivel estimado para el cierre de año es mayor al de 2025, cuando se ubicó en 52.6 por ciento del PIB.

Deuda pública de México alcanzará 53.9% del PIB en 2026
Opciones. Historias de terror, thrillers, drama, acción y hasta animación forman parte de la oferta de estrenos que las plataformas preparan para este mes

Entre romance, terror y risas: los estrenos imperdibles de febrero en streaming
Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite muy frecuente y más necesario de lo que se piensa.

Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE en 2026: Conoce los requisitos
La alerta sísmica se activará a las 11:00 horas en celulares y altavoces por un simulacro con hipótesis de sismo magnitud 7.2.

Simulacro sísmico activará alerta en teléfonos y altavoces este 18 de febrero en estos lugares

Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca.

Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys
Tom Brady, seis veces campeón con los Patriots, sorprendió al declarar que no apoyará a Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX frente a los Seahawks.

Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX