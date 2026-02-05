Anuncian en EU, la mayor cantidad de recortes de empleos desde 2009, mientras la economía se tambalea

Los empleadores en Estados Unidos han anunciado 108.435 recortes de empleos en enero de 2026, la cifra más alta para un enero desde 2009, según un informe publicado el 5 de febrero, y una señal de que los empleadores podrían estar tomando medidas defensivas contra la incertidumbre sobre la economía.

“Generalmente, vemos una gran cantidad de recortes de empleos en el primer trimestre, pero este es un total alto para enero”, dijo Andy Challenger, cuya firma global de recolocación laboral y coaching ejecutivo Challenger, Gray & Christmas publica el informe sobre recortes de empleos y planes de contratación todos los meses.

Los planes de contratación de los empleadores también se situaron en su nivel más bajo desde 2009, al final de la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo rondaba los dos dígitos, según Challenger.

Los 5.306 planes de contratación anunciados en enero de 2026 fueron la mitad de los 10.496 anunciados en diciembre, mientras que los recortes de empleo fueron más del doble.

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez también se disparó la semana pasada, según informó el Departamento de Trabajo el 5 de febrero. Muchos economistas y otros analistas consideran que las “solicitudes iniciales” son la mejor lectura en tiempo real del mercado laboral, dada su frecuencia de publicación, pero esto también puede generar fluctuaciones.

“Las solicitudes iniciales han vuelto a su tendencia, después de algunas semanas de números inusualmente bajos debido a la baja contratación estacional en el cuarto trimestre y, por lo tanto, despidos inusualmente bajos en enero”, dijeron los economistas de Pantheon Macro en una nota publicada justo después de que se publicara el informe.

Sin embargo, añadieron: “seguimos pensando que la tasa de desempleo seguirá aumentando gradualmente durante el primer semestre de este año”.