Plan de Venezuela de convertir el centro de tortura de El Helicoide en un centro cultural, no borrará los horrores del pasado

La medida forma parte de una serie de medidas que Rodríguez presenta como prueba de que el gobierno ha pasado página desde que Maduro fue capturado y entregado a Estados Unidos. Sin embargo, activistas han criticado el plan como un intento de rehabilitar un símbolo del colapso de Venezuela y borrar la larga historia de represión del régimen.

La gigantesca estructura, que se alza sobre el centro de Caracas, se convertirá en un “centro deportivo, cultural y comercial para las familias de la policía y las comunidades vecinas”, dijo Rodríguez el viernes.

Ahora, bajo presión estadounidense, la presidenta interina, Delcy Rodríguez –quien anteriormente supervisó la prisión como vicepresidenta de Maduro– ha anunciado planes para cerrar El Helicoide y convertirlo en un centro cultural.

Pero el edificio nunca se terminó y, bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro , los espacios concebidos como tiendas se convirtieron en celdas y El Helicoide se convirtió en el centro de tortura para presos políticos más notorio de Venezuela.

Fue diseñado en la década de 1950 para ser el primer centro comercial con acceso desde el automóvil del mundo, una estructura futurista con más de 3 kilómetros de rampas que serpentean alrededor de 300 tiendas, además de cines, un hotel, un club privado, una sala de conciertos y un helipuerto

“Los horrores cometidos en El Helicoide ya han sido suficientemente documentados y expuestos por numerosas organizaciones de derechos humanos y por una misión de las Naciones Unidas”, dijo Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), uno de los grupos que durante años ha apoyado a los presos políticos y sus familias

“Nos alegra que se cierre, pero no para convertirlo en una especie de centro social o recreativo”, dijo Tineo.

Los activistas argumentan que el sitio debería convertirse en un espacio de memoria, similar a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, un centro de tortura durante la dictadura militar argentina que ahora es un museo . Esto ofrecería “una forma de reparación a las víctimas al decir la verdad y garantizar que estos horrores no se repitan”, afirmó Tineo.

El edificio, que debe su nombre a su estructura de hormigón brutalista y en espiral, fue concebido en la década de 1950 para proyectar una imagen de modernidad impulsada por la riqueza petrolera durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, pero fue abandonado después de su derrocamiento en 1958.

En la década de 1970, se convirtió en un refugio temporal para miles de personas que quedaron sin hogar tras los devastadores deslizamientos de tierra, pero la superpoblada estructura pronto se hizo famosa por el narcotráfico y la delincuencia. En la década de 1980, las familias fueron desalojadas y se utilizó como sede del servicio de inteligencia nacional.

Bajo el gobierno de Chávez, El Helicoide se convirtió en un centro de detención para presos políticos a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La represión se intensificó bajo el gobierno de Maduro, y los informes documentaron prácticas de tortura, como descargas eléctricas, palizas, asfixia y prohibiciones prolongadas de visitas familiares. En los últimos años, El Helicoide y el Sebin estuvieron bajo el mando directo de Rodríguez.

El ingeniero y activista Ángel Godoy, de 52 años, pasó nueve meses en El Helicoide el año pasado. Aunque afirma que no fue torturado allí, no pudo contactar a su familia durante los primeros tres meses.

Fue arrestado durante la represión del régimen después de que la oposición organizara un esfuerzo a nivel nacional para recolectar registros de votación y demostrar que había ganado las elecciones de 2024 , aunque Maduro, de todos modos, se declaró vencedor.

Su organización había capacitado a ciudadanos para supervisar el proceso electoral. «Vieron esto como una gran amenaza y nos persiguieron», declaró Godoy, acusado de terrorismo, incitación al odio y acción armada.

Hace tres meses, fue trasladado de El Helicoide a la cárcel de Yare, también conocida por su hacinamiento y pésimas condiciones. Al ser liberado el 14 de enero, tras 372 días tras las rejas, Godoy dejó sus escasas pertenencias para sus compañeros de celda: sandalias, un cepillo de dientes, artículos de aseo y algo de comida.

“Cuando los guardias gritaron mi nombre, mis compañeros de prisión empezaron a gritar: ‘¡Libertad, libertad!’. Al salir, me dijeron que luchara por ellos y que no los olvidara”, dijo Godoy.

Al igual que decenas de otras personas liberadas desde el ataque estadounidense, Godoy no obtuvo plena libertad : aunque, a diferencia de otros, no se le prohibió dar entrevistas de prensa, todavía debe presentarse ante el tribunal cada 30 días y tiene prohibido salir del país.

Los activistas estiman que entre 600 y 800 presos políticos permanecen tras las rejas, incluso después de que Rodríguez anunció su intención de enviar un proyecto de ley de “amnistía” al Congreso.

“Creo que sólo seré verdaderamente libre cuando todos y cada uno de mis compañeros prisioneros salga de esas celdas injustas”, dijo Godoy.

Aunque no se ha fijado una fecha para la votación, se espera que el proyecto de ley se apruebe fácilmente en la Asamblea Nacional, que está dominada por leales al régimen.

Una de las principales preocupaciones de los activistas es que, según el presidente interino, quienes hayan sido condenados por delitos como homicidio serán excluidos. Sin embargo, entre los presos políticos hay muchos acusados de acusaciones nunca probadas de supuestos complots de asesinato contra Maduro.

El coordinador de la JEP, Tineo, también sostiene que estas personas deben ser indemnizadas por haber sido encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y que los presos políticos, los ex detenidos –muchos de los cuales murieron bajo custodia–, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil deben participar en la discusión del proyecto de ley de amnistía.

Una nueva ley de la industria petrolera, aprobada la semana pasada, ha suscitado las mismas críticas por la falta de transparencia y debate público, lo que refuerza la opinión entre los críticos de que la administración de Rodríguez representa una forma de chavismo 3.0 .

“Intentar que las cosas sigan como hasta ahora equivaldría a confirmar que no hay una voluntad real de cambio por parte del Gobierno”, afirmó Tineo.