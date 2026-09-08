Apple lanzaría el primer gran cambio a los iPhone en años

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The New York Times
por The New York Times

En su evento anual, Apple planea revelar su primer iPhone plegable para masificar esta tecnología de nicho, en un reto clave para su nuevo director ejecutivo, John Ternus

Internacional
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Los seguidores de la empresa creen que el miércoles Apple revelará un teléfono inteligente plegable que pondrá a prueba su capacidad para llevar productos y tecnologías de nicho al público general.

El iPhone no ha cambiado mucho desde que Apple lo presentó en 2007. Ya sea que haya adelgazado, redondeado sus bordes o eliminado su botón de inicio, el iPhone siempre ha sido una pieza rectangular de vidrio sobre una parte trasera de vidrio o metal.

Pero se espera que el miércoles, en su evento anual de presentación de productos en Cupertino, California, Apple introduzca su cambio más significativo en el diseño del iPhone y revele un teléfono inteligente plegable con una pantalla flexible que se abre y cierra como un libro, según tres personas familiarizadas con el proyecto que hablaron bajo la condición de anonimato.

$!Cupertino será el escenario de la renovación de diseño más drástica del iPhone.
Cupertino será el escenario de la renovación de diseño más drástica del iPhone. FLICKR

El nuevo teléfono de Apple pondrá a prueba su capacidad para llevar productos y tecnologías de nicho al público general. Los teléfonos inteligentes plegables comenzaron a comercializarse en 2018, pero aún representan solo una pequeña porción del mercado de los teléfonos inteligentes.

El evento de productos también será una prueba de si John Ternus, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Apple la semana pasada, puede dar un nuevo impulso a los productos de Apple ya los llamativos eventos en los que se anuncian.

Hace una década, el lanzamiento de un nuevo iPhone fue un vistoso evento en vivo, con multitudes entusiastas y actuaciones de músicos populares. Pero en los últimos años, el lanzamiento de productos en otoño se ha convertido en una exhibición de mercadotecnia más discreta, en la que la mayoría de las demostraciones de productos se hacen mediante videos grabados.

Ahora, Ternus enfrenta la delicada tarea de restaurar parte de ese atractivo, tras heredar una empresa que ha enfrentado años de críticas de que ha perdido su capacidad de innovación y de que sus productos se han vuelto anticuados.

$!John Ternus asume el reto de proyectar la capacidad de innovación de Apple.
John Ternus asume el reto de proyectar la capacidad de innovación de Apple. Bebeto Matthews/AP

“A la empresa le ha ido increíblemente bien, pero al final del día, no han creado nuevas categorías” de productos, dijo Bob O'Donnell, el fundador de TECHnalysis Research, una firma de investigación. Un iPhone plegable, agregó, mostraría “un lado de Apple que no hemos visto en mucho tiempo”.

Apple declinó hacer comentarios sobre el evento. Múltiples publicaciones de noticias, entre ellas Bloomberg, han informado sobre el trabajo de Apple en un iPhone plegable.

Apple no suele ser la primera en presentar una nueva idea de producto. Pero, según sus seguidores, cuando hace algo crea un dispositivo más cómodo, con mejor mercadotecnia y una capacidad casi inigualable para distribuir millones de unidades a toda prisa. Un iPhone plegable —incluso con su precio esperado de al menos 2.000 dólares— podría ser otro ejemplo de ello.

Algunos de los primeros teléfonos inteligentes plegables eran caros y tenían problemas de software y durabilidad. En 2019, Samsung introdujo el Galaxy Fold, que se plegaba de forma vertical como un libro. En 2020, Motorola introdujo el Razr, que se plegaba horizontalmente como una almeja.

En los últimos años, más empresas de electrónica de consumo han comenzado a venderlos. En 2023, por ejemplo, Google introdujo el Pixel Fold.

$!Los modelos plegables buscan saltar de un mercado de nicho al consumo masivo.
Los modelos plegables buscan saltar de un mercado de nicho al consumo masivo. PEXELS

Aún así, el interés de los consumidores ha sido escaso. El año pasado, las empresas de electrónica de consumo entregaron cerca de 20 millones de dispositivos plegables —o menos del 2 por ciento de todos los envíos de teléfonos inteligentes—, según Counterpoint Research, que rastrea los mercados de teléfonos inteligentes.

El próximo año, se espera que Apple envíe más de 12 millones de dispositivos plegables —o el 5 por ciento de todos los envíos de iPhone—, según Counterpoint.

Es probable que la versión básica del dispositivo de Apple cueste al menos 2.000 dólares porque sus componentes serán más complejos y costosos, dijo David Vogt, un analista del banco de inversión UBS. Eso casi duplicaría su costo con respecto al iPhone actual de gama alta, el 17 Pro, cuyo precio inicial es de 1.099 dólares.

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Normalmente, cuando Apple lanza un nuevo iPhone, la empresa se beneficia de “un efecto halo”, que ocurre cuando un consumidor va a una Apple Store por un iPhone y luego compra unos AirPods o un Apple Watch en el proceso, dijo Vogt. Pero eso podría no suceder con un iPhone plegable, con un precio que podría plantear “un problema para el bolsillo”, agregó.

El precio de un iPhone plegable —y el de cualquier otro dispositivo presentado en el evento del miércoles, como otros iPhones o un nuevo Apple Watch— también podría incrementarse debido a una escasez de chips de memoria provocada por el aumento de la inteligencia artificial. En junio, Apple subió los precios de sus Mac y iPads, citando el aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y almacenamiento.

Apple ha tomado medidas para que los consumidores sigan comprando sus dispositivos incluso a medida que se vuelven más caros. En julio, la empresa introdujo un programa que permite a los consumidores arrendar iPhones y otros dispositivos mediante pagos mensuales.

$!El elevado precio del nuevo modelo pondrá a prueba la respuesta del consumidor.
El elevado precio del nuevo modelo pondrá a prueba la respuesta del consumidor. Marta Lavandier/AP

Un iPhone plegable también podría revelar la importancia todavía para los consumidores las nuevas características de sus dispositivos. El año pasado, cerca de dos tercios de las personas que compraron un iPhone dijeron que lo habían hecho porque sus teléfonos ya no funcionaban o estaban rotos, perdidos o habían sido robados, según una encuesta de Consumer Intelligence Research Partners, una firma de investigación de tecnología. Solo el 14 por ciento dijo que había comprado un iPhone por sus características.

“Los plegables no han marcado tanta diferencia” para otras empresas que los fabrican, dijo Michael Levin, un socio de Consumer Intelligence Research Partners. Así que es posible que los consumidores vean el iPhone plegable como algo “artificioso” o “de nicho”, agregó.

La pregunta para Apple, dijo Levin, es: “¿Por qué la plegabilidad es la característica que hace que la gente quiera actualizar su dispositivo?”. hacer. 2026 Compañía del New York Times.

Por Kalley Huang

https://www.nytimes.com/es/2026/09/08/espanol/negocios/apple-iphone-plegable.html
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