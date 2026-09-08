Trump amenaza al fabricante canadiense de aviones Bombardier

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    Trump amenaza al fabricante canadiense de aviones Bombardier
    Desde que las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos colapsaron, Trump y su gobierno han desatado una andanada de aranceles, amenazas y ataques personales AP.

Por su parte la fabricante de jets privados dijo que su cadena de suministro depende en gran medida de empresas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con prohibir la venta de aeronaves de la firma canadiense Bombardier a menos que fabrique aviones en Estados Unidos.

En respuesta, la compañía de jets señaló que muchos componentes de sus aviones, incluidas las alas, se producen en Estados Unidos.

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“¡NO MÁS VENTA DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos!”, escribió Trump el lunes en una publicación en redes sociales. “Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una alcancía”.

Bombardier afirmó en un comunicado que la industria aeroespacial estadounidense es una “clara ganadora en comercio y exportaciones”. Indicó que crea decenas de miles de empleos tanto de manera directa como a través de su cadena de suministro.

La cadena de suministro de Bombardier incluye a unas 2.800 empresas estadounidenses en 47 estados, señaló. Entre otras cosas, las alas de sus jets ejecutivos se fabrican en Texas y los componentes de control de vuelo se producen cerca de Los Ángeles.

“Bombardier valora su gran alianza con las compañías estadounidenses y a sus empleados en Estados Unidos. Nuestro plan es seguir invirtiendo en nuestra gente, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos en todo el país”, añadió la empresa.

A principios de este año, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno comprará seis aviones radar de alerta temprana a la sueca Saab y a Bombardier, en lugar de adquirirlos a fabricantes de aeronaves de Estados Unidos.

Los aviones de Saab utilizan la plataforma del Global 6500 de Bombardier, lo que respalda la manufactura canadiense. Tienen un 20% de contenido de Estados Unidos. Las alternativas habrían sido el avión de vigilancia E-7A Wedgetail, fabricado en Estados Unidos por Boeing, o el Aeris X, fabricado por L3Harris.

El gobierno canadiense está revisando sus planes para comprar cazas F-35 de Estados Unidos. Saab ha propuesto fabricar su caza Gripen en Canadá.

Bombardier es uno de los fabricantes más antiguos y conocidos de Canadá. La empresa fue fundada por Joseph-Armand Bombardier, un inventor y empresario del Quebec rural canadiense que comenzó fabricando motos de nieve y otros equipos para desplazarse sobre la nieve en la década de 1930.

A lo largo de su extensa historia, entró y salió del negocio de fabricación de trenes y, durante un tiempo se expandió a la producción de aeronaves regionales y comerciales. Pero vendió esas partes de su negocio mientras se reestructuraba para centrarse en la fabricación de jets privados de negocios.

La compañía también escindió partes de su negocio de fabricación de motos de nieve y otros equipos recreativos.

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