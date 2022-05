Aprobación hacia Joe Biden cae a su nivel más bajo en su mandato

Tan solo el 39% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño de Biden como mandatario, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Research. Este resultado está por debajo de las calificaciones del mes anterior, que ya eran negativas.

Por su parte, cerca de 2 de cada 10 adultos dicen que Estados Unidos va en la dirección correcta o que la economía es buena, sin embargo ambos números se ubican por debajo de los 3 de cada 10 del mes anterior. Esas caídas se concentraron entre los demócratas. Solamente el 33% de los copartidarios del presidente piensa que el país va en la dirección correcta, frente al 49% en abril.

TE PUEDE INTERESAR:

Joe Biden: Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN

Este resultado se da n momentos en que Estados Unidos se acerca a las elecciones de mitad de período presidencial, siendo un asunto de preocupación para Biden es que la aprobación que tiene entre los demócratas, que se sitúa en el 73%, que es una caída importante desde los niveles que gozaba en los primeros momentos de su presidencia.

Por su parte, en las encuestas AP-NORC que fueronrealizadas en 2021, el índice de aprobación de Biden entre los demócratas nunca cayó por debajo del 82%.