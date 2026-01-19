Revisión del T-MEC, podría afectar las exportaciones automotrices de México a EU

    Estados Unidos y Canadá son los destinos que concentran 9 de cada 10 exportaciones del sector. ESPECIAL

Con esto y el impacto del nearshoring, especialistas del sector advierten que el fortalecimiento financiero de los proveedores será determinante para mantener la competitividad exportadora de México

Aun con la imposición de aranceles al sector automotriz a lo largo de 2025, el sector de autopartes incrementó su participación en la proveeduría del mercado de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), de enero a octubre de 2025 México tuvo una participación del 43.8 por ciento en la proveeduría de autopartes a Estados Unidos, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue del 42.9 por ciento.

México envió el 87 por ciento de su producción de llantas a Estados Unidos, según datos del Banco de México. Así, con cifras actualizadas a noviembre, México vendió 1,818.06 millones de dólares de los 2,100.2 millones totales que se exportaron.

Paulina Aguilar, cofundadora de la plataforma Mundi, explicó que el dinamismo observado en las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos no solo refuerza la relación comercial, sino que potencia a la industria manufacturera nacional, lo que se refleja en el crecimiento interno.

Sin embargo, para la especialista, la dependencia de determinados insumos mexicanos será clave en la próxima revisión del T-MEC.

“Bajo el marco del T-MEC, los neumáticos se clasifican como autopartes principales para el funcionamiento y la seguridad vehicular, al igual que los frenos y los sistemas de escape, lo que los convierte en un insumo estratégico para cumplir con las reglas de origen, trazabilidad y contenido regional exigidos por el acuerdo comercial”, señaló Aguilar.

“Con la inminente y el impacto del nearshoring, especialistas del sector advierten que el fortalecimiento financiero de los proveedores de autopartes será determinante para mantener la competitividad exportadora de México, particularmente hacia Estados Unidos y Canadá, destinos que concentran casi 9 de cada 10 exportaciones del sector”, concluyó la especialista de Mundi.

