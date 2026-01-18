Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional

Fútbol Americano
/ 18 enero 2026
    Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional
    Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL. FOTO: AP

Los Ángeles se impusieron 20-17 en tiempo extra a Chicago en la Ronda Divisional de la NFL y enfrentarán a los Seahawks de Seattle por el pase al Super Bowl LX

Los Rams de Los Ángeles firmaron una victoria de alto voltaje al imponerse 20-17 a los Bears de Chicago en tiempo extra, en la Ronda Divisional de la NFL, resultado que les dio el pase a la Final de la Conferencia Nacional y confirmó el choque ante los Seahawks de Seattle por un boleto al Super Bowl.

El duelo, disputado en el Soldier Field, estuvo marcado por el dominio defensivo, las bajas temperaturas y la tensión constante en cada serie ofensiva.

Chicago logró forzar la prórroga en los minutos finales del tiempo regular gracias a un touchdown del quarterback novato Caleb Williams, cuando parecía que el encuentro se inclinaba definitivamente para Los Ángeles.

Con el marcador igualado 17-17, el partido se extendió al tiempo extra, escenario poco habitual en juegos de esta instancia.

En la prórroga, la defensiva de los Rams fue determinante. Una intercepción clave cambió por completo el rumbo del partido y le devolvió el balón a la ofensiva angelina en territorio favorable.

Con sangre fría, Los Ángeles avanzó lo necesario para colocar el balón en posición de gol de campo, y el pateador Harrison Mevis respondió con un intento exitoso de 42 yardas que selló el triunfo 20-17 y desató la celebración visitante.

Con este resultado, quedó definida la Final de la Conferencia Nacional entre los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle, duelo programado para el domingo 25 de enero de 2026 a las 5:30 de la tarde, en el que se enfrentarán dos rivales divisionales con amplia historia en playoffs.

Seattle accedió a esta instancia tras una contundente victoria 41-6 sobre los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional.

En la Conferencia Americana, la Final también quedó definida. Los Broncos de Denver se medirán a los Patriots de Nueva Inglaterra el mismo domingo, pero a las 2 de la tarde, luego de que Denver superara a los Bills de Búfalo y Nueva Inglaterra hiciera lo propio ante los Texans de Houston.

De esta manera, la NFL ya tiene listos sus dos Championship Games, de los cuales saldrán los protagonistas del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Temas


Futbol Americano
Ronda Divisional
resultados

Localizaciones


Chicago

Personajes


Matthew Stafford

Organizaciones


NFL
Chicago Bears
Los Angeles Rams

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

