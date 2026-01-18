Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional

Los Rams de Los Ángeles firmaron una victoria de alto voltaje al imponerse 20-17 a los Bears de Chicago en tiempo extra, en la Ronda Divisional de la NFL, resultado que les dio el pase a la Final de la Conferencia Nacional y confirmó el choque ante los Seahawks de Seattle por un boleto al Super Bowl. El duelo, disputado en el Soldier Field, estuvo marcado por el dominio defensivo, las bajas temperaturas y la tensión constante en cada serie ofensiva. Chicago logró forzar la prórroga en los minutos finales del tiempo regular gracias a un touchdown del quarterback novato Caleb Williams, cuando parecía que el encuentro se inclinaba definitivamente para Los Ángeles. TE PUEDE INTERESAR: Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC

Con el marcador igualado 17-17, el partido se extendió al tiempo extra, escenario poco habitual en juegos de esta instancia. En la prórroga, la defensiva de los Rams fue determinante. Una intercepción clave cambió por completo el rumbo del partido y le devolvió el balón a la ofensiva angelina en territorio favorable. Con sangre fría, Los Ángeles avanzó lo necesario para colocar el balón en posición de gol de campo, y el pateador Harrison Mevis respondió con un intento exitoso de 42 yardas que selló el triunfo 20-17 y desató la celebración visitante. Con este resultado, quedó definida la Final de la Conferencia Nacional entre los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle, duelo programado para el domingo 25 de enero de 2026 a las 5:30 de la tarde, en el que se enfrentarán dos rivales divisionales con amplia historia en playoffs. Seattle accedió a esta instancia tras una contundente victoria 41-6 sobre los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional. En la Conferencia Americana, la Final también quedó definida. Los Broncos de Denver se medirán a los Patriots de Nueva Inglaterra el mismo domingo, pero a las 2 de la tarde, luego de que Denver superara a los Bills de Búfalo y Nueva Inglaterra hiciera lo propio ante los Texans de Houston.