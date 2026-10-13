Aprueba la UE el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia con casi 1,600 personas y entidades

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    Aprueba la UE el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia con casi 1,600 personas y entidades
    La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, habla con la prensa durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. EFE/EPA/Oliver Hoslet

Se trata del mayor listado aprobado de una sola vez hasta el momento por la UE

LUXEMBURGO- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1,600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

El Consejo de la UE detalló en un comunicado que la medida responde a “la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania, y en particular a su reciente y brutal campaña militar dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil”.

El Consejo adoptó un acuerdo político previo para imponer medidas restrictivas adicionales contra 1,569 personas y entidades pertenecientes al complejo militar-industrial ruso, que incluyen 826 empresas y 743 personas que ocupan el cargo de director general en esas firmas.

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Se trata del mayor listado aprobado de una sola vez hasta el momento por la UE, y eleva el número total de inclusiones en el marco del régimen de sanciones en apoyo de la integridad territorial de Ucrania a cerca de 4,600.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, señaló en un comunicado que más de la mitad de las sanciones afectan a la cadena de producción de los misiles balísticos que Rusia utiliza contra civiles ucranianos.

“Bombardear los puentes de Kiev, los barcos que transportan cereales y la Academia Nacional de Ciencias no son acciones propias de un país que busca la paz. No es el momento de aliviar la presión sobre Moscú, sino de aumentarla”, recalcó Kallas.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo en redes sociales que las acciones de Moscú “no debilitarán” la determinación de la UE y que seguirán “intensificando la presión hasta que Rusia se siente a la mesa de negociaciones y demuestre un compromiso genuino con el fin de la guerra” en Ucrania.

Paquete de medidas

El paquete de medidas de hoy se dirige específicamente a los proveedores de nivel medio que constituyen el “núcleo” de la industria militar rusa, según el Consejo de la Unión, con una facturación anual de al menos 20 mil millones de euros y más de 250 mil empleados.

El Consejo indicó que las empresas incluidas en la lista son proveedoras de componentes clave para algunos de los sistemas de armamento más avanzados de Rusia, entre los que se incluyen misiles, vehículos aéreos no tripulados y aeronaves.

$!La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. EFE/EPA/Oliver Hoslet

Entre dichos componentes clave se encuentran: componentes electrónicos, incluidos semiconductores, microcircuitos y ordenadores; equipos de comunicación, incluidos radares, antenas y transceptores; sistemas de aviación, satélites y misiles; explosivos y munición, y sistemas ópticos y de navegación.

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Las personas y entidades incluidas en este régimen de sanciones están sujetas a una congelación de activos y se les prohíbe la provisión de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente. Además, se aplica una prohibición de viajar a la UE a las personas físicas incluidas en la lista.

Los actos jurídicos pertinentes han sido publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor.

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