‘Aquí’, un nuevo grupo de líderes latinos para combatir el discurso de odio contra la comunidad latina

De acuerdo a la activista, la comunidad latina posee un poder adquisitivo de 3.4 billones de dólares, con lo que puede hacer uso de dicho poder para evidenciar cuáles son las empresas no apoyan su desarrollo.

De este modo, ”Aquí” va a publicará una lista de aquellas compañías que recortaron estas iniciativas, con fin de que los latinos puedan optar por no invertir en esas empresas que no invierten en ellos, precisó a la Agencia de Noticias EFE Sindy M. Benavides , quien es la directora ejecutiva de la organización.

Por lo que, prosigue la directora ejecutiva de la organización “Aquí”. ”si una empresa no está a tu lado porque cree que, en este momento, hablar de políticas de inclusión y pertenencia no tiene sentido debido a quién está en la Casa Blanca, entonces no está con nosotros”.

EVIDENCIAR A QUIENES SE BENEFICIAN ECONÓMICAMENTE DE ESTA POLÍTICA

Otro de propósitos de “Aquí” es poner en evidencia a las personas que se benefician económicamente de estas políticas que afectan de manera negativa a los latinos.

Siendo así, tienen pensado resaltar cómo el precio de las acciones de las empresas que administran los centros de detención para migrantes, tales como Geo Group y CoreCivic, registraron un incremento desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2024.

En este sentido, detalla Benavides a EFE ”parte de nuestra misión es conectar esos puntos: quién se está beneficiando de la crueldad, quién está ganando dinero capturando a nuestra comunidad mientras trabaja o está en casa, enviándolos a estos centros de detención y, en última instancia, quién se está enriqueciendo con ello”.

INICIATIVA “LATINO SPEAKERS BUREAU”

Asimismo, “Aquí” además busca ampliar el número de voces latinas por medio de la iniciativa “Latino Speakers Bureau”, que será la encargada de promover “historias y liderazgos latinos” en diferentes entornos de la vida estadounidense, que van desde inmigración hasta cambio climático.

Otro de los objetivos fundamentales de esta nueva organización consistirá en incrementar la representación latina en sectores tales como el entretenimiento, específicamente en Hollywood, y van analizar cuáles podrían ser los cambios estructurales que se necesitan para poder lograrlo, precisó Benavides.

Por su parte, Amanda Rentería, quien recientemente fue elegida presidenta del grupo, resaltó que la misión de “Aquí” consiste en hacer que “las voces latinas influyan en todos los sectores de la sociedad”.

”Al resaltar los logros y contribuciones de los latinos a nivel nacional, al mismo tiempo que enfrentamos la discriminación de frente, estamos impulsando cambios sistémicos que hacen que nuestro país sea mejor”, afirmó en declaraciones a EFE.

La idea de crear “Aquí” surgió hace 10 años durante conversaciones entre varios líderes latinos. Después de llevar acabo una larga deliberación, la nueva organización fue presentada el miércoles, en el que Benavides asumió de manera oficial como la directora ejecutiva, y Rentería como se presidenta.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.