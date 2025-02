¿Cómo afecta el fin del programa de diversidad, la equidad y la inclusión a la comunidad LGTB en EU?

Everett Kelley, presidente nacional de la American Federation of Government Employees, comentó a AP que las acciones del presidente estadounidense son “ una cortina de humo para despedir a funcionarios públicos, socavar el servicio civil apolítico y convertir al gobierno federal en un ejército de aduladores leales sólo al presidente, no a la Constitución ”.

Con esta medida impulsada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, quedarían sin efecto las acciones proactivas destinadas a abordar la discriminación histórica de los grupos subrepresentados en áreas laborales, tales como en la contratación o admisión, en la contratación federal, siendo esta una medida puesta en marcha por primera vez por el presidente Lyndon Johnson, quien dio la orden que todo el personal federal de los departamentos de diversidad, equidad e inclusión “ fuera puesto en licencia con goce de sueldo y eventualmente despedido ”, precisan Michael L. Price y Zeke Miller en su artículo “ Trump’s orders to end DEI programs reflect his push for a profound cultural shift ” publicado en por The Associated Press.

“Ya hemos estado aquí antes y hace siete años pudimos bloquear con éxito el esfuerzo del gobierno anterior”, expresó a AP Sasha Buchert, de Lambda Legal, y prosigue explicando que “no solo es una medida cruel, compromete la seguridad y la defensa de nuestro país y es particularmente peligrosa e incorrecta. Como prometimos entonces, así lo hacemos ahora: demandaremos”.

AFIRMACIÓN DE GÉNERO EN JÓVENES DE 19 AÑOS Y TRUMP

Elana Redfield, quien es directora de Políticas Federales del Instituto Williams en Universidad de California realiza un análisis sobre la afectación de las restricciones a la atención de afirmación de género para menores en su artículo titulado “A federal policy expert weighs in on Trump’s efforts to stifle gender-affirming care for Americans under 19“ publicado en The Conversation

El mandatario ordenó restricciones a la atención de afirmación de género para menores, dicha orden ejecutiva entró en vigor el pasado 28. Trump se afirmó que esta atención es una “mancha en la historia de nuestra nación”, por lo que su propósito es terminar con esta forma de tratamiento para los estadounidenses menores de 19 años.

Hasta ahora, precisa Redfield, en 26 estados se restringe la atención de afirmación de género para menores o la prohibieron por completo. En este sentido, la acción impulsada por Trump busca que estas restricciones se extiendan al resto del país.

Esta orden afecta a los menores trans que dependen de programas de seguro médico que son financiados con fondos públicos, como Medicaid y TRICARE, esta orden ejecutiva explica Redfield, ordena a las agencias federales que son las encargadas de administra estos programas lleven a cabo una revisión de sus propias políticas con el fin de asegurarse de que no están “apoyando la atención de afirmación de género para menores”; de este modo añade la directora de Políticas Federales del Instituto Williams, “lo que realmente estamos viendo es que el gobierno federal intenta erigir barreras para que los niños accedan a esta atención”.

¿Tiene el poder ejecutivo la autoridad para prohibir unilateralmente la financiación federal de ciertos tratamientos médicos?, se pregunta Redfield, respondiendo que si bien un presidente es capaz ya sea de “suspender o poner una pausa temporal en la financiación de un tipo particular de tratamiento o servicio, los parámetros reales de un programa (y cómo las agencias deberían implementarlos) están determinados por el Congreso y, en cierta medida, por los tribunales”.

Es decir, el presidente solamente tiene la capacidad de emprender medidas “en las formas que designa la Constitución o mediante algún poder específico que el Congreso haya otorgado al poder ejecutivo”.

Por otra parte, esta acción impulsada por Trump ordena al Departamento de Justicia que desanime a los médicos y hospitales a que brinden atención de afirmación de género a menores,

“caracterizándola como mutilación genital, que es un delito que suena atroz. Aunque se trata de una comparación inexacta, podría tener un efecto amedrentador incluso en los estados donde esta forma de atención es legal”, detalla Redfield.

Paulette Granberry Russell presidenta y CEO de NADOHE en su artículo “DEI Means Upholding Our Shared Values” publicado en la revista Newswek se refiere a stas órdenes órdenes ejecutivas como

“una caracterización errónea de los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión como preferencias divisivas, racistas o incluso ilegales, atacan el corazón mismo de lo que significa construir una sociedad y una democracia inclusivas y unificadas”.

“En esencia, estas tres palabras, diversidad, equidad e inclusión, no tienen que ver con la exclusión o la división, tienen que ver con la comunidad. Es a través de nuestra diversidad y la apertura de puertas a la oportunidad que ahora abordamos las desigualdades en materia de salud, que se hicieron aún más evidentes para todos nosotros durante la pandemia de Covid”, continúa Russell.

Por lo que, añade Russell “las recientes órdenes ejecutivas de Trump corren el riesgo de echar por tierra años de progreso. Amenazan con silenciar las voces que han trabajado incansablemente para abordar las desigualdades y promover la inclusión en la educación, la atención médica, el empleo y más allá”.

Con información de las Agencias de Noticias The Associated Press; EFE, The Conversation, Newsweek