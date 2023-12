Argentinos, entre la angustia y la resignación por las medidas de ajuste del gobierno de Milei

Pese a apoyar al nuevo mandatario, González admitió que s e siente muy preocupada porque utiliza varios medios de transporte todos los días para llegar a la casa donde trabaja como empleada doméstica y sus ingresos no le alcanzan .

Buenos Aires- Julia González no sabe cómo hará ahora para costear los traslados en tres autobuses y un tren hasta su trabajo en el centro de Buenos Aires . Lucía Pergolisi llora porque su mejor amiga ha sido despedida de su puesto en un ministerio gubernamental . Hilario Laffite admite que tendrá que remarcar una y otra vez los precios en el negocio donde atiende .

“Si sube más (el boleto), el sueldo se me va en transporte”, dijo a The Associated Press, González, de nacionalidad paraguaya y residente en Argentina desde hace más de una década, mientras esperaba la llegada del autobús.