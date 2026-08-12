Arranca juicio contra Meta por presuntos casos de adicción en menores en EU

LOS ÁNGELES.- A casi tres años de haberse presentado una demanda contra la tecnológica Meta el día de hoy se dio apertura al juicio en un tribunal federal en California en el que ambas partes presentarán sus argumentos el 18 de agosto.

La demanda, presentada por 29 estados en el mes de octubre del 2023, sostiene que Meta, entre otras cosas, diseñó e implementó funciones perjudiciales en sus plataformas que generan adicción en menores de edad —causándoles graves daños físicos y mentales—, al tiempo que engañaba al público sobre la existencia y la gravedad de estos riesgos.

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Cabe destacar que la agresiva campaña ante la justicia contra Meta ocurre después de que Mark Zuckerberg se emparejara con el gobierno del Donald J. Trump y participara en la ceremonia de ascensión presidencial.

La querella legal, encabezada por California, Arizona y Colorado, sostiene que Meta violó leyes federales y estatales, incluidas la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), que otorga a los padres control sobre la información personal que los sitios web y las aplicaciones pueden recopilar de niños menores de 13 años.

Meta llega al juicio en una corte federal en Oakland, en el norte de California, después de varias derrotas en el caso.

Fue en el año 2024, que la coalición de estados logró bloquear un intento de Meta de desestimar la demanda y el lunes pasado el tribunal de apelaciones también rechazó un intento de la tecnológica, dirigida por Mark Zuckerberg, junto a Google, TikTok y otras redes sociales de reclamar inmunidad bajo el amparo de una ley de 1996, ante más de tres mil demandas en su contra por diseñar productos que generaron adicción en niños y jóvenes.

La semana pasada un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenara a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que debe crear, porque se considera que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes, un fallo que se considera como un precedente para la actual querella.

Por otro lado esta semana que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones le negó una petición para retrasar el arranque del proceso.

Cabe recordar que en el 2025 Zuckerberg afirmó que recibió presiones directas del gobierno de Joe Biden y del FBI para censurar publicaciones de conservadores y aliados del presidente Trump, así como otros temas sensibles como el de las vacunas.

Aunque no se trata de la primera demanda que busca responsabilizar a una empresa de redes sociales por su impacto en la salud mental y la seguridad, esta podría convertirse en una de las más trascendentales.

Meta es la primera compañía que va a juicio contra la coalición de estados, mientras que otras compañías como Google, ByteDance, la compañía matriz de TikTok y Snap, enfrentan acusaciones similares.