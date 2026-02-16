Arranca juicio contra padre del menor acusado de tiroteo escolar en Georgia

WASHINGTON.- El juicio contra Colin Gray, el padre del adolescente Colt Gray, acusado de matar a cuatro personas, en una escuela de Georgia en 2024, arrancó el día de hoy, con lo que se convierte en el tercer caso, donde se acusa a un padre de familia por los tiroteos llevados a cabo por sus hijos menores de edad.

Colt Gray, de entonces 14 años, está acusado de ser el responsable de abrir fuego en septiembre de 2024 con un rifle semiautomático estilo AR-15 en Apalachee High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder, donde dos maestros y dos estudiantes murieron, y nueve personas más resultaron heridas.

TE PUEDE INTERESAR: Resiente industria automotriz golpe por aranceles de Trump

Por su parte su padre de nombre, Colin Gray, quien sabia de las intenciones de su hijo y no tomó medidas para evitar la tragedia, está siendo procesado.

Al momento, éste se ha declarado inocente de los 29 cargos que se le imputan, entre ellos dos de asesinato en segundo grado, dos de homicidio involuntario y múltiples cargos de crueldad infantil en segundo grado.

El fiscal de distrito de Barrow, Brad Smith, aclaró que el caso “no trata de responsabilizar a los padres por lo que hacen sus hijos”, sino que se enfocará en el acusado y “sus acciones al permitir que un menor, bajo su custodia, accediera a un arma de fuego y municiones tras haber sido advertido de que iba a dañar a otros”.

Por otro lado, la Fiscalía ha dicho que busca robustecer la acusación y solicitar los testimonios de miembros de la familia Gray, supervivientes del tiroteo y expertos en salud mental.

La Fiscalía acusa al padre de tener conocimiento de que su hijo estaba con ansias de replicar la matanza perpetrada en un centro escolar de Parkland (Florida) en 2018, sin embargo, no tomó ninguna medida.

Colin Gray compró el arma para su hijo como regalo de Navidad en 2023, además le regaló las municiones, un cargador más grande para su arma y un chaleco táctico.

Esto sucedió sólo unos meses después de que el adolescente fuese investigado por presuntamente amenazar con un tiroteo escolar a través de internet, un suceso por el que fue interrogado junto a su padre.

Al momento Colt Gray, ahora de 16 años de edad, ha sido acusado de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de homicidio doloso, de los que se ha declarado inocente. No obstante, aún no se ha fijado fecha para que arranque el juicio en su contra, donde será juzgado como adulto.

Cabe recordar que en abril de 2024 Jennifer y James Crumbley fueron condenados a 10 y a 15 años de cárcel, tras ser hallados culpables de homicidio involuntario por permitir que su hijo Ethan Crumbley, que mató a cuatro compañeros en una escuela de Míchigan en 2021, obtuviera un arma a pesar de sus problemas de salud mental.