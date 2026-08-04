Arrestan a un sospechoso de provocar el que es considerado uno de los mayores incendios en el noroeste de EU

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    Arrestan a un sospechoso de provocar el que es considerado uno de los mayores incendios en el noroeste de EU
    Una hilera de chimeneas son las únicas estructuras que quedan en un barrio residencial tras un incendio forestal en el norte de Spokane, Washington, el lunes 3 de agosto de 2026. AP/Lindsey Wasson

Farinacci fue arrestado el lunes en posesión de cerillas impermeables y un encendedor de butano, dos objetos que las autoridades aseguraron que pudo usar para iniciar el incendio

MIAMI- La Policía del estado de Washington arrestó a un hombre de 37 años acusado de provocar intencionadamente uno de los mayores incendios que calcina esta región del noroeste de Estados Unidos, donde más de 65 mil personas han sido evacuadas.

El individuo arrestado es Aaron Farinacci, quien fue visto actuando de manera sospechosa cerca del lugar del origen del fuego antes de su inicio y fue denunciado por varios ciudadanos, según informó en una conferencia de prensa el alguacil de la Policía del condado de Spokane, John Nowels, uno de los más afectados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/incendios-en-el-estado-de-washington-destruyen-cientos-de-estructuras-y-obligan-a-evacuar-en-spokane-AG22602763

Farinacci fue arrestado el lunes en posesión de cerillas impermeables y un encendedor de butano, dos objetos que las autoridades aseguraron que pudo usar para iniciar el incendio.

El sospechoso tiene antecedentes penales por homicidio involuntario en Arizona y se le impuso una fianza de un millón de dólares, agregó Nowels.

Según el oficial, Farinacci está detrás del incendio de Old Trails, que se desató el pasado sábado y es uno de los trece grandes incendios que arden actualmente en Washington.

Como resultado de las llamas, al menos 65 mil personas han sido evacuadas en el condado de Spokane, mientras que 700 hogares han quedado arrasados.

$!El incendio de Fairview al noreste de Spokane, Washington. Los incendios forestales han desplazado a miles de residentes y destruido cientos de viviendas.
El incendio de Fairview al noreste de Spokane, Washington. Los incendios forestales han desplazado a miles de residentes y destruido cientos de viviendas. EF/Spokane Valley Fire Department

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el sábado la situación de emergencia estatal por la virulencia de los incendios.

Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres focos de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

Además de Washington, otros estados del noroeste de Estados Unidos, como Oregón o Montana, también experimentan un fuerte repunte de los incendios en los últimos días, agravados por la intensa sequía en la región.

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