Incendios en el estado de Washington destruyen cientos de estructuras y obligan a evacuar en Spokane

WASHINGTON- Los bomberos trabajaban el lunes con pronósticos de vientos leves y temperaturas más bajas que podrían ayudar contra los incendios forestales en el este del estado de Washington. El fuego obligó a evacuar a 60mil personas en el área de Spokane y destruyó al menos 600 viviendas, negocios y otras estructuras. Los incendios en Spokane y sus alrededores, la segunda ciudad más grande del estado, habían quemado cerca de 31 kilómetros cuadrados (unas 12 millas cuadradas) para primeras horas del lunes y llenaron el cielo de humo y bruma. No estaban contenidos en absoluto (0%), informó Courtney James, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.

El pronóstico del tiempo para el lunes preveía temperaturas más frescas y vientos leves tras las fuertes ráfagas del domingo. No se esperaba lluvia. Los incendios figuraban entre decenas de fuegos forestales en el oeste de Estados Unidos que pusieron al límite la capacidad de las agencias federales, estatales y locales para combatirlos. En todo el estado se han quemado al menos mil kilómetros cuadrados (390 millas cuadradas), y algunos de los incendios, incluidos los del área de Spokane, no han sido contenidos. Nadie herido ni desaparecido por ahora Funcionarios de bomberos y de las fuerzas del orden indicaron que no había reportes de heridos ni de personas en paradero desconocido, pero subrayaron que la operación de respuesta apenas estaba comenzando. Las autoridades también señalaron que entre los evacuados en Spokane había pacientes del hospital de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Videos del área de Spokane mostraban edificios en llamas, humo negro elevándose cerca de vecindarios y las ruinas humeantes de viviendas, donde sólo las chimeneas seguían en pie. Varios funcionarios expresaron su preocupación porque no parece probable que el clima vaya a dar un respiro a la zona en los próximos días. “No estamos fuera de peligro. Los próximos dos días serán difíciles”, advirtió la senadora de Estados Unidos Maria Cantwell durante una conferencia de prensa el domingo con funcionarios federales, estatales y locales en Spokane. Los investigadores aún no habían determinado cómo comenzaron los incendios.

Funcionarios de bomberos informaron que se emitieron citaciones a dos operadores de drones que no estaban autorizados a volar durante los incendios forestales. El domingo se registraron al menos 26 “incursiones de drones” sobre los incendios, añadieron. Pastizales en llamas en partes de Idaho, Oregon y Utah Spokane no era, ni de lejos, el único lugar que luchaba por contener los incendios. Cuadrillas que usaban topadoras y helicópteros continuaron por décimo día combatiendo un incendio que ha quemado casi unos 1,360 kilómetros cuadrados (525 millas cuadradas) de pastizales en el oeste de Idaho y el este de Oregon. La zona alberga ranchos ganaderos, y las autoridades dijeron que el fuego amenaza a más de 600 viviendas y 800 estructuras más. Se esperaba que el clima en el área se mantuviera soleado, y seco, bien entrada la semana, con temperaturas que subirían a más de 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) el miércoles. Las autoridades sostienen que el incendio fue provocado por un rayo.

En el centro de Utah, un enorme incendio más que duplicó su tamaño durante el fin de semana y alcanzaba casi 147 kilómetros cuadrados (57 millas cuadradas) para la mañana del lunes. Más de 100 reses han muerto, según las fuerzas del orden locales. Las autoridades calificaron el fuego de “catastrófico”, mientras los fuertes vientos ayudaban a que las llamas saltaran las líneas de contención. Las llamas avanzan hacia el norte en dirección a Fillmore, una localidad de unos 2.600 habitantes y sede del condado de Millard. El domingo por la noche se ordenaron evacuaciones obligatorias para la parte sur de Fillmore. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias sobre la calidad del aire en todo el noroeste. Emitió alertas de bandera roja por riesgo de incendios para partes de Utah y Montana y el oeste de Nebraska, y avisos por calor extremo para las zonas del sur de Arizona, California y Nevada, así como el norte de Montana. Spokane habilita un refugio para residentes afectados Las autoridades de Spokane habilitaron un refugio en el principal centro de convenciones de la ciudad. Unas 400 personas se alojaban allí, informaron funcionarios el domingo. Las Escuelas Públicas de Spokane abrieron el lunes un campamento gratuito de emergencia sin cita previa para niños. Los juicios en el condado de Spokane programados para esta semana se aplazaron para la semana del 10 de agosto. Mientras tanto, varios incendios de mayor tamaño continuaban ardiendo en zonas menos pobladas al noroeste de Spokane, incluido uno a unos 129 kilómetros (80 millas) de la ciudad que ha quemado cerca de 544 kilómetros cuadrados (210 millas cuadradas). Otro incendio en el este de Oregon, unos 113 kilómetros (70 millas) al noroeste, en las montañas Stinkingwater, ha quemado cerca de 870 kilómetros cuadrados (336 millas cuadradas). “Todo el noroeste está muy afectado en este momento”, afirmó Keila Vizcarra, portavoz del equipo federal de California que se encarga de lo que se ha denominado el incendio Big Grass en el oeste de Idaho y el este de Oregon.