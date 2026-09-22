Asamblea de la ONU (Día 1): Choque de Presidentes, Brasil responde a Trump y se une a Canadá y Turquía por Gaza

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó en Nueva York con fuertes discusiones políticas y tensión en las calles. Mientras los jefes de Estado hablaban dentro del recinto, la policía local tuvo que revisar una maleta sospechosa cerca del edificio Chrysler. Aunque la alerta fue descartada rápidamente, el incidente reflejó el clima agitado que se vive en la cumbre internacional.

LULA RESPONDE A TRUMP Y DEFIENDE LA SOBERANÍA REGIONAL El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, usó el podio principal para enviar un mensaje directo a la Casa Blanca y a la declaraciones de Donald Trump. Lula afirmó con firmeza que América Latina no es el “patio trasero” de ninguna potencia y exigió respeto a la soberanía de los países en desarrollo. Además, rechazó el uso de sanciones económicas como herramienta de presión política en la región.

El mandatario brasileño también criticó a los gobiernos de América que se alinean incondicionalmente con las políticas de Washington. Según Lula, someterse a los intereses de las grandes potencias debilita la autonomía regional y destruye la cooperación internacional. Su discurso buscó posicionar a Brasil como un líder independiente frente al avance de las políticas unilaterales de Estados Unidos. LA POSTURA DE AMÉRICA LATINA FRENTE AL ESCENARIO GLOBAL Las declaraciones de Lula generaron reacciones inmediatas en el continente, donde no todos los presidentes comparten la misma visión. Representantes de la región marcaron distancias con el líder brasileño y defendieron enfoques centrados en la seguridad interna, la atracción de inversiones y el combate directo al crimen organizado transnacional. En ese sentido, el presidente de Chile, José Antonio Kast, señalaron que la ONU se ha vuelto una organización lenta que debate mucho y actúa poco. Kast enfatizó que su prioridad es garantizar el orden, el control de las fronteras y la seguridad de sus ciudadanos. Dejó en claro que su gestión no buscará enfrentamientos ideológicos globales, sino resultados pragmáticos para su país.

FRENTE COMÚN DE BRASIL, CANADÁ Y TURQUÍA SOBRE GAZA La crisis en Medio Oriente fue el tema que generó mayor coincidencia entre varios líderes mundiales. Lula da Silva volvió a calificar de “genocidio” la operación militar de Israel en la Franja de Gaza y pidió detener de inmediato los ataques contra la población civil. El mandatario brasileño denunció además la inacción de las potencias mundiales para frenar el conflicto. A este reclamo se sumaron los jefes de Estado de Canadá y Turquía con duros cuestionamientos a la situación humanitaria. El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una millonaria ayuda financiera para la población palestina y exigió el respeto al derecho internacional. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió al mundo acelerar el reconocimiento oficial del Estado de Palestina para detener la violencia en la zona. Calificando a Gaza como “el mayor cementerio infantil del mundo.”

HALLAZGO DE UNA MALETA SOSPECHOSA CERCA DE LA SEDE En la tarde del martes 22 de septiembre, durante la jornada inaugural de la Asamblea General de la ONU, las autoridades de Nueva York activaron una alerta máxima de seguridad tras el hallazgo de una maleta negra abandonada en la acera, cerca de la intersección de la Calle 43 Este y la Tercera Avenida a unos pasos del edificio Chrysler.

Un elemento canino de la unidad de Policía de Nueva York (NYPD) reaccionó ante el contenido del equipaje, lo que obligó a desplegar de inmediato al Escuadrón Anti-Bombas y a la unidad de Servicios de Emergencia. Tras un operativo de inspección que duró alrededor de 90 minutos, los especialistas antibombas determinaron que el paquete no contenía explosivos ni representaba un peligro real. Por lo que las restricciones viales se levantaron gradualmente, permitiendo el retorno a la normalidad de la ciudad.