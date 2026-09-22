Guterres menciona el caso en CPI sobre el genocidio en Gaza e Israel lo acusa de ‘destrozar credibilidad de ONU’

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    Guterres menciona el caso en CPI sobre el genocidio en Gaza e Israel lo acusa de ‘destrozar credibilidad de ONU’
    El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización. AP/Heather Khalifa

La delegación de Palestina, liderada por su representante ante la ONU, Riyad Mansour, aplaudió la intervención de Guterres mientras que la israelí se quedó en silencio

NACIONES UNIDAS- El secretario general de la ONU, António Guterres, mencionó este martes el caso sobre Gaza de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual emplea el término genocidio, y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir “el fantasma de la limpieza étnica”.

Durante su discurso en su última Asamblea General antes de abandonar el cargo, el diplomático portugués recodó que un dictamen consultivo “del caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza” dejó claro que la ONU debe poder cumplir su mandato en la zona.

“Todas las partes deben respetar el derecho internacional y las órdenes de la Corte”, aseguró sobre el caso presentado por Sudafrica en diciembre de 2023 ante la CPI.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/cpi-emite-ordenes-de-arresto-contra-netanyahu-y-su-exministro-de-defensa-tambien-para-lider-de-hamas-PN14084568

El diplomático portugués ha evitado calificar de genocidio la actuación de Israel en Gaza a pesar de que informes independientes de la ONU apuntan a que podría haberse cometido y de que la relatora especial de Naicones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, habla abiertamente de que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza.

“La violencia, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y haciendo surgir el fantasma de la limpieza étnica”, aseveró.

Guterres condenó de igual manera los «abominables atentados» perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva del Ejérjito israleí contra los palestinos de Gaza, que, según dijo, ha supuesto un nivel de matanzas y destrucción «sin precedentes» en sus años en el cargo.

“No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos”, concluyó.

En la pasada edición de la Asamblea General, una mayoría de países respaldó la Declaración de Nueva York para impulsar la convivencia de un Estado palestino y uno israelí.

La delegación de Palestina, liderada por su representante ante la ONU, Riyad Mansour, aplaudió la intervención de Guterres mientras que la israelí se quedó en silencio.

El Gobierno de Donald Trump no concedió visados al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para participar en el debate general de la Asamblea General.

ISRAEL ACUSA A GUTERRES DE “DESTROZAR LA CREDIBILIDAD DE LA ONU”

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al secretario general, António Guterres, de «destrozar la credibilidad» de la organización después de que denunciara la actuación del Ejército israelí en Gaza y Cisjordania durante su intervención ante la Asamblea General.

$!El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, llega a la sede de la ONU antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, llega a la sede de la ONU antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. AP/Stefan Jeremiah

Danon, que ya ha cargado previamente contra Guterres y acusa a menudo a la ONU de “antisemitismo”, aseguró que el discurso del diplomático portugués fue “propaganda antiisraelí bajo la bandera de Naciones Unidas”.

“Has convertido tu oficina en una herramienta para atacar a Israel y has destrozado la credibilidad de la organización”, afirmó en un mensaje en la red social X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/netanyahu-acusa-a-mamdani-por-solicitar-su-arresto-por-acusaciones-de-crimenes-de-guerra-en-palestina-CH22434372

Durante el que fue su último discurso inaugural de la Asamblea General en el cargo, Guterres mencionó el caso sobre Gaza de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual emplea el término genocidio, y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir “el fantasma de la limpieza étnica”.

“La violencia, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y haciendo surgir el fantasma de la limpieza étnica”, aseveró el secretario.

El embajador israelí calificó de “escandalosas insinuaciones” las declaraciones de Guterres y defendió que “es la hora de un nuevo liderazgo”, en alusión al relevo del portugués, que dejará el cargo al frente de la ONU el próximo 1 de enero.

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