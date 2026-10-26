Aseguran expertos independientes designados por la ONU que la tregua en Gaza no frenó que Israel cometa genocidio

JERUSALÉN- Un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza no ha detenido lo que un grupo de expertos independientes designados por la ONU afirma que es un genocidio llevado a cabo por Israel en el territorio, señaló el equipo en un nuevo reporte el lunes. También acusaron a las fuerzas israelíes de crímenes de lesa humanidad, incluidos tortura y violación, en Cisjordania. En respuesta, la misión de Israel en Ginebra pidió la disolución de la comisión y dijo en X que el informe marcó un ejemplo de la “campaña de desinformación del organismo para demonizar al Estado de Israel y presentar su mera existencia como criminal”. Israel ha criticado durante mucho tiempo el trabajo de la comisión y negó las acusaciones de genocidio en Gaza y de agresión sexual por parte de sus fuerzas.

The Associated Press no pudo corroborar de manera independiente múltiples relatos explícitos descritos en el informe sobre agresiones sexuales cometidas por guardias de prisión y soldados contra detenidos palestinos desde octubre de 2023. En uno de ellos, guardias mujeres sometieron a una palestina embarazada a un registro corporal con desnudo, tocándole el interior del ano y la vagina. En otro, guardias golpearon y lanzaron insultos sexistas mientras negaban a una detenida el acceso al baño y a productos menstruales. Ella sangró sobre su ropa y la silla de interrogatorio. Las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que busca documentar con minucioso detalle las denuncias y las pruebas de crímenes para reforzar la rendición de cuentas de los responsables, podrían ser utilizadas por fiscales de la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones para intentar llevar justicia a las víctimas y a sus familiares. El informe señaló el lunes que Israel continúa “cometiendo actos genocidas con la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en Gaza”. Gran parte del daño se ha producido, según el informe, por la expansión de Israel hacia el interior de la Franja de Gaza durante ese periodo. Desde octubre de 2025, cuando se firmó el alto el fuego, las fuerzas israelíes pasaron de controlar el 53% de Gaza a al menos el 60%, indicó la comisión. En ese tiempo, el fuego israelí a lo largo del frente en avance ha matado al menos a 196 palestinos, incluidos 18 mujeres, 32 niños y 11 niñas. El informe también acusó a soldados israelíes y a guardias de prisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Cisjordania, incluidos exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución contra civiles. La comisión indicó que recientemente documentó seis casos en los que guardias israelíes ejercieron violencia sexual contra detenidos varones de Gaza en la prisión militar de Sde Teiman.

En un caso, afirma que guardias violaron a un detenido palestino con un palo y luego le obligaron a meterse el palo en la boca hasta que vomitó. También recordó un episodio en el que guardias ordenaron a un hombre palestino que orinara mientras le ataban un cordón de plástico alrededor de los genitales. El alto el fuego redujo la intensidad de una guerra devastadora iniciada por los ataques encabezados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos mataron a 1,200 personas y tomaron 251 rehenes. Israel respondió con una campaña que ha matado a más de 74 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.