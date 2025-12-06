Asentamientos de colonos se expanden entre aldeas de Cisjordania y aumentan el temor a más ataques

TURMUS AYYA- El miedo es palpable en este pueblo palestino. Es evidente en la forma en que los agricultores recogen sus cosechas rápidamente, en cómo miran al valle en busca de movimiento, en cómo no se atreven a desviarse por ciertos caminos. En cualquier momento, dicen, los colonos israelíes armados podrían descender. ”En cuestión de minutos, se comunican por teléfono. Se reúnen y te sorprenden”, afirmó Yasser Alkam, un abogado y agricultor palestino-estadounidense del pueblo de Turmus Ayya. “Se esconden entre los árboles. Emboscan a la gente y los golpean duro”. TE PUEDE INTERESAR: Un video parece mostrar el momento en que un activista palestino es asesinado por colono israelí En los últimos meses, Alkam dice que Turmus Ayya ha soportado ataques casi diarios por parte de colonos, especialmente después de que establecieron un puesto de avanzada que, según el grupo de vigilancia antiasentamientos Peace Now, está en tierras de su pueblo. Alkam dice que no puede llegar a sus propios campos por miedo a ser agredido. En un ataque particularmente atroz, vio a un colono golpear a una abuela palestina hasta dejarla inconsciente con un garrote puntiagudo. El miedo es compartido en toda Cisjordania. Durante la cosecha de aceitunas de octubre, los colonos en todo el territorio lanzaron un promedio de ocho ataques diarios, según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, la mayor cantidad desde que comenzó a recopilar datos en 2006. Los ataques continuaron en noviembre, con la ONU registrando al menos 136 más hasta el 24 de noviembre. Los colonos quemaron coches, profanaron mezquitas, saquearon plantas industriales y destruyeron tierras de cultivo. Las autoridades israelíes han hecho poco más allá de emitir condenas ocasionales de la violencia.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, describió a los atacantes como una minoría que no representa a la mayoría de los colonos en Cisjordania. Pero su continua expansión de puestos de avanzada, realizada abiertamente con aparentemente pocas repercusiones legales, y la violencia han consolidado una situación de temor para sus vecinos palestinos. UN BRUTAL ASALTO A UNAABUELA Mientras conducía por los campos al este de Turmus Ayya el 19 de octubre, Alkam vio a una mujer palestina llamada Afaf Abu Alia, una abuela de un pueblo cercano más pobre llamado Al-Mughayyir. Ella estaba cosechando un olivar que los aldeanos de Turmus Ayya le prestaron después de que el ejército israelí arrasara sus propios 500 árboles a principios de este año, dijo. Trabajó hasta que comenzó a escuchar gritos en hebreo. Los colonos descendieron por la carretera palestina cercana. De repente, uno corrió hacia ella con un garrote. TE PUEDE INTERESAR: Intención de Israel de apoderarse de un sitio histórico en Cisjordania genera polémica ”Los monstruos empezaron a golpearme”, le dijo a The Associated Press tres semanas después del ataque. “Después de eso, mis recuerdos se vuelven borrosos”. Un video del ataque obtenido por la AP muestra a un colono golpeando a Alia con el garrote dentado, incluso después de que ella quedara inmóvil. Estuvo hospitalizada durante cuatro días y requirió 20 puntos de sutura en las laceraciones de su cabeza, dijo. Al ser consultado sobre el ataque, el ejército dijo que sus tropas y la policía habían “desactivado” un enfrentamiento en el que civiles israelíes estaban incendiando vehículos y usando violencia física. EN UN MOVIMIENTO INUSUAL, ISRAEL ACUSA AL COLONO DE RESPONSABLE La policía arrestó a un hombre llamado Ariel Dahari por golpear a Abu Alia. Un tribunal israelí lo acusó posteriormente de terrorismo. A Dahari le representa Honenu, una organización que proporciona asistencia legal a los colonos. Según un artículo sobre Dahari en el sitio web del grupo, ha recibido al menos 18 órdenes administrativas desde 2016 que incluían arresto domiciliario y confinamiento en su ciudad en Israel. Le dijo al sitio de noticias israelí Arutz Sheva en 2023 que había sido expulsado del territorio dos veces. No está claro cómo pudo regresar.

Los palestinos y los trabajadores de derechos humanos dicen que los soldados y la policía israelíes no suelen tramitar los casos de ataques de colonos violentos. Su sensación de impunidad se ha agravado durante el mandato del actual ministro de Seguridad Nacional, el colono ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Defensa Israel Katz, quien en enero liberó a colonos de detención administrativa, una práctica israelí en la que las personas quedan retenidas sin cargos ni juicio. El número de investigaciones abiertas sobre la violencia de los colonos desde 2023, el primer año de Ben-Gvir en el cargo, ha disminuido, según un reporte del canal 12 de la televisión israelí que citó datos oficiales de la policía. La policía abrió solo 60 investigaciones sobre la violencia de los colonos en 2024, en comparación con 150 casos en 2023 y 235 casos en 2022, dijo el reporte. Las investigaciones rara vez resultan en acusación o condena. Alrededor del 94% de todos los expedientes de investigación abiertos por la policía israelí sobre la violencia de los colonos desde 2005 hasta 2024 terminaron sin una acusación, según el grupo de derechos israelí Yesh Din. Desde 2005, solo el 3% de esas investigaciones llevaron a condenas. Dahari le dijo a Arutz Sheva que estaba decidido a quedarse en Cisjordania. ”No renunciaremos a nuestro control sobre nuestra tierra por una orden u otra. Continuaremos construyéndola y haciéndola florecer en todas partes”, dijo, agregando que esperaba que “el aparato de seguridad” “invirtiera todos sus recursos en la guerra contra el enemigo árabe, que es el verdadero enemigo de todos nosotros”. TE PUEDE INTERESAR: Jabaa, otra aldea palestina bajo el terror de los ataques de colonos Cuando fue contactado por la AP, el abogado de Dahari, Daniel Shimshilashvili, envió una declaración de Honenu, diciendo que había “pocas pruebas” contra Dahari. LOS PUESTOS DE COLONONOS REFUERZAN LA SENSACIÓN DE AMANAZA Los vecinos de Turmus Ayya dicen que no basta con arrestar a un colono: la amenaza de violencia se ve reforzada por el puesto de avanzada en el valle cercano, llamado Emek Shilo. Emek Shilo fue fundado este año en terrenos privados palestinos, según Peace Now, el grupo de monitoreo contra los asentamientos. Fue iniciado por un colono conocido llamado Amishav Melet, dijeron tres palestinos que viven en Turmus Ayya y Yair Dvir, el portavoz del grupo de derechos israelí B’tselem. En su cuenta personal de X, Melet publicó videos de la construcción del puesto de avanzada. Los aldeanos alegaron que Melet recorre el valle en un vehículo todoterreno, vigilando sus actividades. Dijeron que a menudo está armado. Esos puestos de avanzada, que suelen consistir en poco más que unos pocos cobertizos y un corral para ganado, pueden imponer control sobre las tierras y fuentes de agua cercanas. A menudo se convierten en asentamientos autorizados, lo que supone el fin de las comunidades palestinas. La policía israelí no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre Melet. Abdel Nasser Awwad tuvo que detener la construcción de una nueva casa familiar cuando se estableció el puesto de avanzada. En imágenes de cámaras de seguridad que compartió con la AP, figuras enmascaradas aparecieron en el sitio de construcción, destrozando su camión con un garrote y aparentemente cortando tuberías. Dijo que han apedreado a tres de sus trabajadores. Cuando la AP visitó el pueblo se veían grupos de colonos alrededor del puesto de avanzada y un tractor de colonos patrullaba el área. Drones zumbaban en el aire. Melet fue condenado por agredir a la policía en 2014, según registros judiciales. En una entrevista con el medio israelí Ynet en 2015, Melet dijo que había recibido órdenes administrativas que le prohibían estar en Cisjordania. En respuesta a preguntas de la AP, Melet dijo que era un “activista por la paz”. ”¡Cualquier afirmación en mi contra de que estoy activo o conectado con la violencia o el terrorismo o cualquier acción ilegal es una mentira y una falsedad!” escribió. Describió las preguntas de la AP como “parte de una campaña cruel y falsa” contra el sionismo que “apesta” a antisemitismo. En un video del 20 de octubre compartido con la AP por Alkam, un hombre que Alkam dijo que era Melet fue grabado diciéndole a un agricultor que recogía aceitunas que se fuera. El agricultor respondió: “El ejército nos permitió estar aquí hoy”. ”¿Dónde está el ejército?” dijo el hombre identificado como Melet. “Yo soy el ejército”. LOS PALESTINOS SE HACEN CARGO DE LA DEFENSA Cuando los colonos descienden sobre Turmus Ayya, la mezquita emite una fuerte sirena. Los jóvenes corren rápidamente hacia la entrada del pueblo, formando una barrera entre sus familias y los colonos. Durante la cosecha, muchos aldeanos llevaron cámaras a los campos, con la esperanza de que las imágenes que muestran los asaltos ayuden a responsabilizar a los colonos. Es un gran cambio respecto a las cosechas de aceitunas pasadas, cuando las familias pasaban todo el día en los olivares, haciendo picnic bajo los árboles. Abu Alia, la abuela agredida, dijo que nada le impedirá regresar. ”Volveré el próximo año”. Por Julia Frankel, The Associated Press.