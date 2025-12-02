Asesinatos masivos en EU registran su nivel más bajo desde 2006

NUEVA YORK- Un tiroteo el fin de semana que dejó cuatro muertos en una fiesta infantil en California fue el 17mo asesinato en masa de este año, el número más bajo registrado desde 2006, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern. Los expertos advierten que el descenso no significa necesariamente que los días más seguros hayan llegado para quedarse y que podría simplemente representar un retorno a los niveles promedio. TE PUEDE INTERESAR: Sospechoso de tiroteo en Washington D.C. se radicalizó en EU “Sir Isaac Newton nunca estudió el crimen, pero dice ‘lo que sube debe bajar’”, señala James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern. “El actual descenso en los números es más probablemente lo que los estadísticos llaman una ‘regresión a la media’”, dijo, lo que supone un retorno a niveles de crimen más promedio después de un aumento inusual en los asesinatos en masa en 2018 y 2019. “¿Veremos una disminución en 2026? No apostaría por ello” dijo Fox. “Lo que baja también debe volver a subir”. Los asesinatos en masa, definidos como incidentes en los que cuatro o más personas son asesinadas en un período de 24 horas, sin incluir al asesino, se rastrean en una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern. Fox, quien gestiona la base de datos, dice que los asesinatos en masa disminuyeron alrededor de un 24% este año en comparación con 2024, lo que también representó una caída de aproximadamente un 20% en comparación con 2023.

Los asesinatos en masa son inusuales, y eso significa que los números son volátiles, dijo James Densley, profesor de la Universidad Estatal Metropolitana en Minnesota. “Debido a que solo hay unas pocas docenas de asesinatos en masa en un año, un pequeño cambio podría parecer una ola o un colapso” cuando en realidad es solo un retorno a niveles más típicos, apuntó Densley. “2025 se ve realmente bien en un contexto histórico, pero no podemos pretender que eso signifique que el problema ha desaparecido para siempre”. Declive en las tasas de homicidio y crimen violento podría ser un factor Sin embargo, hay algunas cosas que podrían estar contribuyendo a la disminución, dijo Densley, como un descenso general en las tasas de homicidio y crimen violento, que alcanzaron su punto máximo durante la pandemia de COVID-19. Las mejoras en la respuesta inmediata a los tiroteos masivos y otros incidentes de víctimas masivas también podrían estar desempeñando un papel, dijo. “Tuvimos el horrible tiroteo en la Escuela de la Anunciación aquí en Minnesota en agosto, y ese caso ni siquiera encajaría en la definición de asesinato en masa porque solo hubo dos personas muertas, pero más de 20 heridas”, comentó. “Pero sé por la respuesta en el terreno aquí, que la razón por la que solo murieron dos personas es por el control de hemorragias y la respuesta al trauma por parte de los servicios de emergencias. Y sucedió a las puertas de algunos de los mejores hospitales infantiles del país”. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California El crimen es complejo, y los académicos no son muy buenos para evaluar las razones detrás de los cambios en las tasas de criminalidad, dijo Eric Madfis, profesor de justicia penal en la Universidad de Washington-Tacoma. “Es multicausal”, agregó Madfis. “Nunca va a ser solo una cosa. La gente todavía debate por qué las tasas de homicidio bajaron en los años 90. Es cierto que la violencia armada y las muertes por violencia armada han disminuido, pero todavía tenemos tasas y números extremadamente altos de tiroteos masivos en comparación con cualquier otro lugar del mundo”. Más estados están dedicando fondos a evaluaciones de amenazas escolares, con 22 estados que han ordenado esa práctica en los últimos años, comentó Madfis, y eso podría estar previniendo algunos tiroteos escolares, aunque no tendría un impacto en los asesinatos en masa en otros lugares. Ninguno de los asesinatos en masa registrados en la base de datos hasta ahora en 2025 tuvo lugar en escuelas, y solo se registró un asesinato en masa en una escuela en 2024.