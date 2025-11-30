Sospechoso de tiroteo en Washington D.C. se radicalizó en EU

NUEVA YORK.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, informó que el sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una ha fallecido, se radicalizó en Estados Unidos.

Cabe destacar que el proceso mediante el cual una persona llega a apoyar el terrorismo y las ideologías extremistas asociadas con grupos terroristas.

Las autoridades creen que el presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, se radicalizó “desde que llegó a este país” a través de “conexiones en su comunidad y estado de origen”, indicó.

Agregó que las autoridades seguirán entrevistándose con las personas que alguna vez han tenido contacto con él, así como con sus familiares.

Cabe informar que el sospechoso formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EU bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que esta iniciativa, promovida por el Gobierno del expresidente Joe Biden, realizaba “una investigación mínima o escasa” de las personas a las que seleccionaba para entrar al país norteamericano.

“Sabemos que el tirador que disparó contra nuestros guardias nacionales en Washington D.C. el día antes de Acción de Gracias se radicalizó. Esta persona no debería haber estado en nuestro país”, aseveró Bondi.

El otro agente herido en el tiroteo, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece ingresado en un hospital y se encuentra en estado crítico.