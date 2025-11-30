Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California

Internacional
/ 30 noviembre 2025
    Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California
    Personal de emergencias trabaja en la escena de un tiroteo masivo el sábado 29 de noviembre de 2025 en Stockton, California. FOTO: ETHAN SWOPE | AP

Tuvo lugar el sábado por la noche en un restaurante y la policía cree que el tiroteo pudo ser “selectivo”

Cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la celebración de una fiesta de cumpleaños infantil en Stockton, al norte de California, Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

El incidente tuvo lugar el sábado por la noche en un restaurante de la ciudad y la policía, que cree que el tiroteo pudo ser “selectivo”, busca a un sospechoso.

TE PUEDE INTERESAR: Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

$!Personal de emergencias trabaja en la escena de un tiroteo masivo el sábado 29 de noviembre de 2025 en Stockton, California.
Personal de emergencias trabaja en la escena de un tiroteo masivo el sábado 29 de noviembre de 2025 en Stockton, California. FOTO: JOHN G. MABANGLO / EFE

Entre las víctimas hay niños y adultos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre el estado de los heridos, algunos de los cuales han sido trasladados a hospitales locales.

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín informó de que el tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 hora local del sábado y aseguró que la investigación sigue en curso y que la información sigue siendo limitada.

“Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, indicó en un comunicado en Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

LO CONFIRMAN, SE TRATÓ DE UNA FIESTA INFANTIL

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en sus redes sociales que el incidente tuvo lugar en una fiesta de cumpleaños infantil.

“Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, escribió.

“Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”, añadió.

(Con información de EFE)

Temas


Fallecimientos
Seguridad
tiroteos

Localizaciones


Estados Unidos

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

#endif

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’.

AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’
Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales.

Narco provocó la peor temporada de incendios en la última década
Cada vez es más común ver a menores de edad formar parte del crimen organizado o en policías comunitarias, como especies de autodefensas.

Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales
Germán Berterame celebra el gol en tiempo agregado que selló la clasificación de Rayados.

Con gol de Berterame, Rayados apaga la reacción del América y avanza a Semifinales
Con la reforma de 2024, Morena y aliados eliminaron los organismos autónomos bajo la premisa de generar ahorros.

Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia
El duelo ante FC Juárez terminó sin goles, pero con el global a favor de los Diablos.

Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025
Palabras. El diputado aseguró que busca proteger a su hijo y a su nieta de declaraciones que —afirma— revictimizan a ambos en televisión.

¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contraFerka y Linet Puente por comentarios en reality show

Los Tigres lograron la remontada con un 5-0 sobre los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, resultado que revirtió el marcador global y les aseguró su lugar en las Semifinales.

Tigres destroza a Xolos con un 5-0 y firma la remontada rumbo a Semifinales