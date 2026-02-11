Así busca un padre en Gaza los restos de su familia entre los escombros de su hogar

CIUDAD DE GAZA- Agachado entre un montón de escombros de lo que solía ser su casa en Gaza, Mahmoud Hammad vierte tierra en un gran tamiz, que agita y examina cuidadosamente antes de desecharla. En los últimos días, ha tenido suerte. Han aparecido pequeños huesos. TE PUEDE INTERESAR: Ataque israelí deja 21 muertos en Gaza, entre ellos dos bebés Cree que pertenecen a la niña que su esposa embarazada llevaba en el vientre cuando un ataque aéreo israelí alcanzó el edificio de la familia hace más de dos años y mató a su pareja y a sus cinco hijos. Añadió los fragmentos a una caja con los huesos que ha recopilado tras meses excavando entre los escombros por su cuenta, usando picos, palas y sus manos. ”No los encontraré a todos”, señaló. Según el Ministerio de Salud de Gaza, unas 8 mil personas permanecen enterradas bajo los escombros de sus hogares destruidos por los bombardeos de Israel durante su campaña contra Hamás. Mientras se sucedían los ataques aéreos y terrestres, recuperar a la mayoría de las víctimas era tarea imposible. Pero desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, los esfuerzos para desenterrarlos han aumentado, aunque se ven obstaculizados por la falta de equipos pesados. “ELLOS FUERON MARTIRIZADOS Y YO SOBREVIVÍ” Alrededor de las 11:30 de la mañana del 6 de diciembre de 2023, un ataque israelí alcanzó el edificio de seis pisos donde vivían las familias de Hammad y su hermano en el vecindario de Sabra, en la Ciudad de Gaza. Hammad, de 39 años, acababa de salir del departamento para ir a la planta de arriba mientras su esposa, Nema Hammad, que estaba embarazada de nueve meses, y sus cinco hijos, de entre ocho y 16 años, estaban terminando el desayuno.

En los días previos al ataque, el ejército israelí había lanzado panfletos en la zona en los que ordenaba a los residentes que se marchasen hacia la mitad sur de la Franja. Mahmoud Hammad se negó a irse. Durante un tiempo, Nema Hammad y sus hijos se fueron a la casa de sus padres en el cercano distrito de Jabaliya, mientras su esposo se quedaba atrás. Nema Hammad quería regresar y su esposo intentó disuadirla ante los bombardeos israelíes en la zona. Pero el 5 de diciembre, se encontró a su esposa y a los niños en la puerta. “O vivimos juntos o morimos juntos como mártires”, recuerda que le dijo ella. “Ellos fueron martirizados y yo sobreviví”, añadió. Su hermano, su cuñada y los cuatro hijos de la pareja también fallecieron. Mahmoud Hammad fue trasladado a una clínica cercana con múltiples heridas, incluyendo fracturas en el pecho, la pelvis, la rodilla y una hemorragia interna en el tórax. Después del ataque, los vecinos pudieron recuperar el cadáver de su hijo mayor, Ismail, y de dos de sus sobrinos. TE PUEDE INTERESAR: Israel prohíbe las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza El resto se quedó bajo los escombros. EXCAVANDO EN UNA CASA Cuando se recuperó de sus lesiones, Hammad regresó a las ruinas de su hogar y levantó un refugio cerca para vivir. “Me quedé con ellos, con mi esposa e hijos, entre los escombros”, dijo. “Todos los días hablo con ellos. Su aroma perduraba y sentí una conexión profunda con ellos”. Comenzó entonces la búsqueda de sus cuerpos. Primero pidió ayuda a la Defensa Civil de Gaza. Pero los rescatistas nunca llegaron, bien porque era demasiado peligroso hacerlo en medio de los intensos bombardeos israelíes o porque no tenían los equipos y la maquinaria para retirar los escombros. Así que empezó a excavar él mismo. Comenzó con los techos y paredes derrumbados, rompiéndolos en pequeños trozos y metiéndolos en sacas. Montones de docenas de sacos rodean ahora el terreno como si fuesen un muro. En marzo de 2024, encontró algunos restos que creyó que pertenecían a su familia. “Había simples huesos cubiertos de carne... algunos de los cuales habían sido devorados por animales”, señaló. Para finales de ese año, había llegado al departamento de su hermano, ubicado en la tercera planta, donde encontró su cadáver y el de su cuñada. Los enterró en un cementerio provisional habilitado por los resdientes en la zona durante la guerra para dar sepultura a sus muertos hasta que pudieran trasladarlos a uno adecuado. Hammad reanudó la tarea en octubre. Cavó hasta nueve metros (30 pies). Finalmente, llegó a su propia casa, que estaba en la planta baja. Ahora se centra en retirar los escombros del lado este, porque sabe que allí pasó su esposa sus últimos momentos.