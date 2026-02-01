Israel prohíbe las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza se quedará sin los Médicos Sin Fronteras (MSF) que han anunciado que se verán obligados a cesar sus actividades antes del 28 de febrero, tras la orden de las autoridades israelíes de abandonar el territorio.

El motivo principal de la expulsión es la negativa de la organización a entregar una lista detallada de su personal palestino e internacional sin recibir garantías mínimas de seguridad.

Desde marzo de 2025, el Estado de Israel ha endurecido las condiciones para las ONG, insistiendo en que la entrega de datos personales es un requisito de seguridad nacional innegociable.

El Ministerio de la Diáspora israelí sostiene que este control es vital para detectar posibles vínculos con grupos armados, acusando incluso a empleados de MSF de pertenecer a Hamás; señalamientos que la organización niega categóricamente.

Para MSF, esta exigencia representa una “elección imposible” ya que en un entorno donde más de mil 700 trabajadores de la salud han sido asesinados desde octubre de 2023 —incluyendo 15 de sus propios colegas—, la organización advierte que entregar estos nombres sin un compromiso explícito de protección los expondría a detenciones arbitrarias y ataques.

A pesar de que MSF propuso entregar una lista parcial bajo condiciones administrativas estrictas, Israel rechazó el diálogo, priorizando el control burocrático sobre la asistencia médica.

MSF atiende actualmente uno de cada tres partos en Gaza y sostiene el 20 por ciento de las camas hospitalarias. En medio de un invierno brutal y un sistema de salud colapsado, la insistencia en la vigilancia sobre el personal médico ha terminado por bloquear el auxilio para miles de palestinos.