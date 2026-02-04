Ataque israelí deja 21 muertos en Gaza, entre ellos dos bebés

Internacional
/ 4 febrero 2026
    Ataque israelí deja 21 muertos en Gaza, entre ellos dos bebés
    Los mortíferos ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre, lo que ha hecho que muchos en Gaza sientan que la guerra no ha cesado. FOTO: AP.

Israel argumentó que su ofensiva fue en respuesta a un ataque miliciano contra soldados israelíes que hirió gravemente a uno

DEIR AL-BALAH.- Ataques israelíes en Gaza cobraron la vida de al menos a 21 palestinos, incluidos dos bebés, socavando aún más el frágil acuerdo de alto el fuego, informaron funcionarios hospitalarios.

Entre los palestinos muertos el miércoles se encontraban cinco niños, siete mujeres y un paramédico de guardia, según funcionarios del hospital.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando miles de milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel tras un ataque sorpresa de cohetes, matando a mil 200 personas, la mayoría civiles, y secuestrando a 251.

Aunque el acuerdo intentó poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás, el alto el fuego se ha visto empañado por repetidos brotes de violencia.

Al momento suman más de 550 palestinos muertos por el fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí.

POCOS AVANCES

Hamás ha liberado a todos los rehenes que tenía en su poder y, a cambio, Israel hizo lo propio con varios miles de palestinos y está comenzando a reabrir Rafah.

Se ha incrementado la cantidad de ayuda humanitaria que entra a Gaza y se ha nombrado un nuevo comité tecnócrata para administrar los asuntos diarios de la Franja.

No obstante, otros elementos clave del alto el fuego parecen haberse estancado, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave.

Estados Unidos no ha dado ningún plazo para la finalización de estas partes del acuerdo.

En total unos 71 mil 800 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles.

