Así es como funcionaría un posible acuerdo de alto al fuego en Ucrania

NUEVA YORK- ¿Cómo serían las conversaciones? ¿Quién participaría? ¿Qué aspecto podría tener un acuerdo? He aquí nuestra guía sobre las posibles conversaciones de paz en Ucrania.

El presidente Donald Trump dijo que quiere “llegar a un acuerdo” para “PARAR esta ridícula guerra” en Ucrania. Su llamada con el presidente Vladimir Putin, y una reunión programada para esta semana entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita, han aumentado las expectativas de que las negociaciones puedan finalizar tres años de enfrentamientos.

Pero, ¿cómo funcionarían esas conversaciones? ¿Quién participaría? ¿Cómo sería el acuerdo?

The New York Times ha informado sobre este tema desde las primeras semanas de la guerra en 2022, cuando Ucrania y Rusia mantuvieron conversaciones directas que no llegaron a un acuerdo de paz.

Para resumir lo que sabemos en este momento, ofrecemos una guía sobre las posibles conversaciones de paz en Ucrania.

En estos momentos, Ucrania tiene pocas opciones para revertir los recientes avances de Rusia en el campo de batalla. Eso significa que es probable que cualquier acuerdo implique dolorosas concesiones por parte de Ucrania, que podrían verse como una recompensa de Trump a la agresión de Putin. También significa que, casi con toda seguridad, Rusia impondrá condiciones duras.