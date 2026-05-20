Ucrania presenta una bomba guiada capaz de realizar ataques de largo alcance en Rusia

El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, presentó la bomba Vyrivniuvach junto con la plataforma de defensa Brave1 del país, calificando el arma como una innovación ucraniana con un tercio del coste de su homóloga estadounidense.

Ucrania ha desarrollado su primera bomba aérea guiada de fabricación nacional, capaz de alcanzar territorio ruso y lista para su uso en combate, según declaró el jefe militar de Kiev.

«La bomba aérea guiada de Ucrania pronto atacará objetivos enemigos», declaró Fedorov en un comunicado. «Estamos desarrollando soluciones que amplían el alcance de ataque, mejoran la precisión y cambian las reglas de la guerra moderna».

La bomba aérea guiada (GAB, por sus siglas en inglés) es esencialmente una bomba equipada con sistemas de puntería y control aerodinámico que permiten ataques precisos de largo alcance mientras la aeronave que la dispara permanece a salvo, lejos de las líneas enemigas.

Rusia ha utilizado con frecuencia bombas guiadas por radar (GAB) para bombardear Ucrania , y los ingenieros de Kiev han dedicado los últimos 17 meses a desarrollar su propia variante de esta arma en represalia por los ataques del Kremlin, según informó el Ministerio de Defensa.

Las bombas ucranianas están equipadas con una ojiva de 250 kilogramos y son capaces de alcanzar decenas de kilómetros dentro de Rusia; el ejército ya ha encargado un lote para su uso en la guerra.

Dado que los pilotos están practicando actualmente escenarios de combate con esta arma, el Ministerio de Defensa ha declarado que no pasará mucho tiempo antes de que las bombas GAB entren en uso.

Según los responsables de Brave1, las bombas GAB se pueden utilizar a cualquier hora del día y en cualquier condición climática, y los preparativos para encenderlas no llevan más de 30 minutos.

Según funcionarios ucranianos, el desarrollo de estas bombas cuesta aproximadamente un tercio del precio de una sola munición estadounidense de ataque directo conjunto de alcance extendido (JDAM-ER), que se vende por unos 66.000 dólares, sin sacrificar el alcance.

Fedorov destacó la relativa rapidez con la que se habían recuperado las GAB (Balas de Armamento Globales), señalando que Ucrania ahora estaba centrada en desarrollar más armas de fabricación nacional para combatir la invasión rusa .

“Ucrania está pasando de importar soluciones individuales a construir armas de alta tecnología de producción nacional que mejoran sistemáticamente las capacidades de las Fuerzas de Defensa y proporcionan superioridad tecnológica en el campo de batalla”, afirmó.