Así es la vida en gaza tras ocho meses de tregua en Gaza cumple marcados por el avance territorial de Israel

GAZA- Cuando el alto el fuego en Gaza entró en vigor el 11 de octubre de 2025, el acuerdo dejaba un 53 % de la Franja bajo control militar de Israel, que se reduciría progresivamente conforme la tregua avanzara y las tropas se retiraran. Ocho meses después, las autoridades israelíes se jactan de dominar el 60 % y aspiran a llegar al 70 %. La Franja se encuentra dividida en dos sectores. Israel concentra sus tropas en el perímetro entre la línea amarilla (la marca imaginaria hasta la que se replegaron los soldados al comenzar la tregua) y, hacia el este, la frontera israelí, mientras que la población se hacina entre esta línea y el mar, al oeste, en un espacio cada vez más reducido y aún gobernado por el grupo islamista Hamás.

A caballo entre ambas zonas, Israel profundiza su control de Gaza con otra línea, la naranja, que extiende un 11 % más el área en el que el tránsito (de las organizaciones humanitarias) debe coordinarse con las fuerzas armadas, explicaron a EFE fuentes humanitarias. ZONA HABITABLE MENGUANTE “La línea amarilla concentra a más de dos millones de personas en menos de la mitad del territorio de la Franja, exacerbando el hacinamiento insoportable que perjudica la salud pública, incluyendo brotes de enfermedades e infestaciones de ratas y otras plagas”, denuncia la ONG israelí Gisha. Fuentes del COGAT, el brazo del Ejército israelí que administra asuntos civiles en los territorios ocupados, indicaron a EFE que las fronteras de la línea naranja no están determinadas, sino que son variables en función de las necesidades de las fuerzas armadas. Esto, sumado a la propia ambigüedad de la línea amarilla (la población gazatí denuncia que el Ejército ha movido los bloques con los que la señala para ganar terreno) ha permitido que Israel alcance el control de alrededor del 64 % de Gaza en los últimos 8 meses. La mayoría de la población se concentra en las áreas de tres grandes ciudades: unos 688,300 en la ciudad de Gaza (norte), 607,500 en Deir al Balah (centro) y 718,248 en Jan Yunis (sur), indicaron a EFE fuentes de la ONU. También hay dos concentraciones de población reducidas en la Gobernación Norte de Gaza, con unas 92,800 personas; y en Rafah (sur), de apenas 11,300, siendo ambas áreas próximas a la zona militarizada israelí. La población ha quedado arrinconada cerca de la costa, donde el 83 % de las estructuras están total o parcialmente destruidas, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). “Nunca hay que perder de vista el hecho de que Israel, como potencia ocupante, está en control de toda Gaza y tiene obligaciones hacia la vida, dignidad y salud de la gente que vive allí”, dijo a EFE el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Patrick Griffiths. TRAS LA LÍNEA AMARILLA: EL EJÉRCITO Y LAS MILICIAS Tras la línea imaginaria, Israel lleva a cabo demoliciones de edificios con asiduidad, y bajo el que han quedado también la mayoría de territorios agrícolas de la población.

Una información del diario israelí Haaretz del 26 de marzo recoge que las fuerzas armadas cuentan con 32 puestos en el área militarizada, siete de ellos construidos junto a la propia línea amarilla desde la entrada en vigor del alto el fuego. “En cinco puntos del Ejército en Gaza, el terreno se ha cubierto con asfalto, permitiendo actividad operacional prolongada”, recoge el artículo. Además del Ejército israelí, en el área militarizada se mueven con su connivencia al menos siete milicias locales, armadas por Israel, contrarias a Hamás. En algunos casos, sus líderes son antiguos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Gaza. En Rafah se concentran las Fuerzas Populares, la milicia anti Hamás más grande del enclave (con unos 700 miembros, según fuentes locales) y liderada por Ghassan Al Dahini. Al este de esta ciudad meridional, está el grupo armado liderado por Akram Jargoun, con entre 100 y 150 miembros. En Jan Yunis actúa la milicia de Hussam Al Astal, con unos 150 miembros, y algo más al norte también en la ciudad sureña se encuentran los en torno a 50 milicianos encabezados por Shawqi Abu Nasira. A la altura del campo de refugiados de Bureij (centro) opera la milicia de Issam al Nabahim, con menos de 20 miembros. En la capital, la ciudad de Gaza (norte), se encuentra la milicia de Rami Helles, con entre 200 y 250 combatientes, y finalmente al noroeste de Beit Lahia y este de Yabalia se extiende la banda de Ashraf Al Mansi, con unos 100 alistados.

Estos grupos llevan a cabo incursiones en el lado occidental de la línea amarilla, en ocasiones para asesinar a miembros de Hamás o su policía o, en otras, como en las últimas semanas, para llamar a la población a abandonar zonas que pasarán a estar controladas por el Ejército. RATAS, MONTAÑAS DE BASURA Y TIENDAS DE CAMPAÑA Casi ocho meses después de un acuerdo de alto el fuego que no ha detenido los bombardeos israelíes, la situación humanitaria de los dos millones de gazatíes es crítica: la mayoría sigue malviviendo en tiendas de campaña rodeados de montañas de basura, escombros y, ahora también, con plagas de roedores y menos ayuda humanitaria. Anas Huséin al Nagla, desplazado en el campamento de Deir al Balah (centro) pero originario de la sureña ciudad de Rafah, arrasada por el Ejército israelí y bajo control militar desde mayo de 2024, asegura que el armisticio “es una mentira” y que sus vidas son ahora más difíciles. “No ha habido ningún cambio. De hecho, la situación y el sufrimiento han empeorado. Nos estamos hundiendo en un lodazal”, dice a EFE mientras su voz queda apaciguada por el zumbido de un dron o de un caza israelí cercano. “¿Qué tregua? ¡Aquí no hay ninguna tregua!”, añade poco después. En estos ocho meses durante los que el Gobierno israelí no ha levantado el veto a la entrada de periodistas ni retirado a sus tropas de la Franja, se ha profundizado la escasez de agua potable para quienes viven bajo tiendas de lona, así como la acumulación de residuos fecales, basura y, con ellos, la propagación de enfermedades en unos campamentos hiperpoblados. La ONU estima que quedan en Gaza miles de toneladas de munición sin explotar y al menos 61 millones de toneladas métricas de escombros -alrededor del 80 % de los edificios de la Franja están destruidos o dañados: viviendas, escuelas, universidades, mezquitas-, lo que contamina acuíferos e imposibilita cualquier tentativa de reconstrucción. “Vemos muchos casos de infecciones respiratorias agudas y de diarrea ya que el agua no es potable (...) Hay desechos sólidos en cada lugar de Gaza”, dice a EFE desde Gaza Salwa al Tibi, directora en el enclave palestino de la ONG médica estadounidense MedGobal.