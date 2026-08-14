Atacan a 2 petroleros de Emiratos en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Emiratos Árabes Unidos culpó a Irán de disparar drones contra dos petroleros operados por una empresa estatal mientras navegaban por el estrecho de Ormuz.

Los ataques no causaron víctimas, pero subrayaron los peligros que enfrentan los buques que tratan de llevar mercancías por la crucial vía marítima que une el golfo Pérsico con el océano abierto, mientras Irán mantiene un férreo control sobre el paso.

En los últimos acontecimientos que hubo en la guerra con Irán y a la situación en Oriente Medio, uno correspondió a dos petroleros alcanzados por drones en el estrecho de Ormuz.

Dos petroleros propiedad de ADNOC, la compañía estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, fueron atacados el jueves por la noche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, informó la empresa. El ataque no causó heridos y “la situación ha sido controlada”, agregó.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, declaró que se reportó que dos embarcaciones sufrieron daños menores al ser atacadas por drones mientras navegaban por el estrecho. No las identificó como los buques de ADNOC, pero parecía tratarse del mismo incidente.

“Atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como una herramienta de coerción económica o chantaje representa actos de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán”, manifestó el ministerio. Irán no ha respondido.

Activistas llevan comida y agua a palestinos sitiados por colonos israelíes

Activistas de Israel y otros países marcharon por la Cisjordania ocupada llevando comida y agua a palestinos que han estado bajo asedio por colonos israelíes durante días.

Tres familias palestinas en la localidad de Qusra no han podido salir de sus hogares durante casi una semana después de que colonos rodearan la zona. Las tropas israelíes intervinieron en múltiples ocasiones, pero los colonos han seguido regresando.

El enfrentamiento en la localidad de Qusra, en el norte de Cisjordania, es el más reciente en una ola de violencia de colonos que sacude el territorio, que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y que formaría parte de un futuro Estado palestino.

El ministro de Defensa, Israel Katz, instruyó al ejército a preparar un plan para transferir el poder a la policía para hacer cumplir asuntos relacionados con civiles, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.