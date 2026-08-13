¡Salma Hayek ya es ‘abuela’! Nace el primer nieto de la actriz

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    ¡Salma Hayek ya es ‘abuela’! Nace el primer nieto de la actriz
    Celebración. La familia Pinault dio la bienvenida al pequeño François, quien lleva el mismo nombre que su padre y su abuelo. FOTO: INSTAGRAM@laracosima_pinault

François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck dieron la bienvenida a su primer hijo, al que llamaron François

Su belleza, sencillez, estrella y simpatía han hecho de Salma Hayek una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento, más allá de México y Estados Unidos, por lo que sus fans celebran cada momento positivo en su vida. Esta vez no es la excepción, luego de que la protagonista de ‘Eternals’ compartiera que ya es “abuela”, debido a que su hijastro celebró el nacimiento de su primogénito.

Hayek se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr., hijo mayor de su esposo, François-Henri Pinault. François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck dieron la bienvenida a su primer bebé en redes sociales.

EL NACIMIENTO

Lara Cosima, modelo y diseñadora perteneciente a una antigua familia aristocrática alemana, reveló que se trata de un niño al que decidieron llamar François, siguiendo una tradición que se mantiene desde hace varias generaciones en la familia Pinault.

“Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo). Nuestro primer mes como padres”, escribió Lara en su publicación.

La manera en que la modelo se refirió al empresario como su “esposo” despertó rumores sobre una posible boda secreta, pues hasta ahora ambos únicamente habían confirmado su compromiso y ninguno había anunciado oficialmente que hubiera llegado al altar.

FAMILIA A LA MEXICANA

Lara es hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, director de ‘El Turista’, protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp, y ganador del Óscar a Mejor Película Internacional por ‘La Vida de los Otros’ (2006).

Por su parte, François-Henri Pinault está casado con Salma Hayek desde 2009 y ambos son padres de Valentina Paloma Pinault, única hija de la mexicana.

Antes de iniciar su relación con la actriz mexicana, François-Henri Pinault estuvo casado con Dorothée Lepère, con quien tuvo a François y Mathilde Pinault, y posteriormente mantuvo un romance con la modelo Linda Evangelista, con quien se convirtió en padre de Augustin James Evangelista.

Salma Hayek ha expresado en distintas ocasiones el profundo cariño que siente por los hijos mayores de su esposo y ha destacado que los considera parte de su familia. Incluso, la actriz ha señalado que una de sus grandes bendiciones fue que François-Henri Pinault ya tuviera otros tres hijos.

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“Siempre quise tener muchos hijos, pero no pude. Mi cuerpo, milagrosamente, tuvo uno”, dijo en una entrevista. “Así que tengo cuatro. Y todos son tan diferentes”. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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