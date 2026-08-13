Julián Quiñones arranca encendido: gol y asistencia en triunfo del Al-Qadsiah

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    Julián Quiñones arranca encendido: gol y asistencia en triunfo del Al-Qadsiah
    Julián Quiñones participó directamente en dos anotaciones durante el debut victorioso del Al-Qadsiah en la Liga de Arabia Saudita. FOTO: X

El delantero mexicano lideró la remontada 3-1 sobre Al-Shabab y prolongó su gran momento después de brillar en el Mundial 2026

Julián Quiñones comenzó la temporada 2026-2027 de la Saudi Pro League como terminó la anterior: siendo decisivo.

Con un gol y una asistencia, encabezó la remontada del Al-Qadsiah, que venció 3-1 al Al-Shabab como visitante.

El encuentro se complicó pronto para el conjunto dirigido por Brendan Rodgers. Hammam Al-Hammami adelantó a los locales al minuto 15, tras una asistencia de Josh Brownhill, y obligó al Al-Qadsiah a remar contra la corriente.

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La reacción llegó al 36’, cuando Mohammed Abu Al-Shamat aprovechó un servicio del español Nacho Fernández para firmar el 1-1. La igualdad permaneció hasta el tramo final y fue entonces cuando apareció Quiñones.

Al minuto 80, Mohammed Al-Qahtani encontró al atacante naturalizado mexicano, quien convirtió el 2-1 y consumó la remontada.

La anotación confirmó que su olfato goleador continúa intacto después de conquistar el título de goleo de Arabia Saudita en la campaña 2025-2026 con 33 tantos.

Quiñones no se conformó con marcar. En el tiempo agregado, asistió a Turki Al-Ammar para el 3-1 definitivo al 93’, golpe que terminó con cualquier intento de reacción del Al-Shabab.

El seleccionado tricolor disputó los 90 minutos y participó directamente en dos de los tres goles de su equipo.

Su estreno prolongó el gran momento que vivió con México en el Mundial 2026, torneo en el que anotó cuatro goles y se convirtió en una de las figuras nacionales.

Ahora trasladó ese impulso a su club y lanzó un aviso desde la primera jornada: quiere defender su corona individual y llevar al Al-Qadsiah a pelear por los primeros lugares.

El siguiente compromiso del mexicano será el 17 de agosto ante Al-Ta’ee, por los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey saudí. Cuatro días después, el Al-Qadsiah recibirá al Al-Ittihad en la segunda fecha de liga.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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