¿Te pueden quitar la visa americana? Motivos por los que EU la cancela

La cancelación de la visa americana de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y otros funcionarios de la Cuarta Transformación como de la llamada oposición, ha generado la duda de los motivos de suspensión del documento. Cabe destacar que actualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una postura estricta en cuanto al control de visados americanos, por lo que la revocación del documento no es un hecho aislado, sino que es una medida cautelar ante faltas legales, conductas penales y riesgo para el vecino país. Sí, las autoridades de EU pueden invalidad visas vigentes cuando se detectan violaciones a las leyes locales, fraudes, así como actividades que representen una amenaza directa. Sobre todo ante la postura del vecino país de cero tolerancia para quien infringen las leyes estadounidenses y que ponen en riesgo la seguridad nacional.

MOTIVOS POR LOS QUE TE PUEDEN REVOCAR LA VISA De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una visa puede ser revocada por varias razones, entre ellas: - Cambio en el estatus del individuo, si la situación del titular de la visa cambia y ya no cumple con los requisitos, la visa puede ser invalidada. Exclusión por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS): Si el DHS determina que una persona no puede ingresar a Estados Unidos, su visa puede ser cancelada. Esto puede deberse a preocupaciones de seguridad, a información de que el titular representa una amenaza para la seguridad nacional o pública de Estados Unidos, a que está en alguna lista de vigilancia o se han identificado vínculos con organizaciones delincuenciales. - Orden de deportación o salida voluntaria, si una persona recibe una orden de deportación o decide salir voluntariamente, su visa puede ser revocada. -Trabajar sin permiso, usar una visa de turista para realizar actividades laborales sin autorización puede provocar su cancelación. - Propósito distinto, una visa puede ser revocada si el gobierno de Estados Unidos obtiene evidencia de que el titular planeaba usar la visa para un propósito distinto del informado, o cuando al renovar la visa se descubre que el titular hizo mal uso de la visa anterior. - Problemas administrativos, algunas veces, una visa es cancelada por algún tema administrativo; por ejemplo, cuando se autoriza una visa nueva, se cancela la anterior.

REVOCACIÓN CON MOTIVO DE LA SEGURIDAD NACIONAL Otros de los principales motivos, además de la situación migratoria de la persona, está relacionada con la comisión de algún ilícito o actividad que atente contra el orden público. Según cifras del Departamento de Estado, bajo la actual administración en EU se ha revocado más de 175 mil visas a ciudadanos extranjeros por factores como: - Cometer delitos dentro o fuera del territorio de Estados Unidos; - Instigar o promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses; - Participar en esquemas de fraude; - Representar una amenaza directa para seguridad nacional. Estas políticas de restricciones están basadas en la Sección 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual establece castigos para quienes financien, reclute, participen en sabotaje económico o faciliten acciones violentas.

REVOCACIÓN CON MOTIVO DE ANTECEDENTES PENALES El Manuel de Asuntos Exteriores establece que una visa puede ser anulada de forma preventiva o definitiva tras registrar problemas legales con la justicia, por lo que las causas más frecuentes destaca: - Arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias (DUI/DWI), es causa directa para que autoridades procedan a la revocación inmediata del documento. - Procesos pendientes o detenciones, cualquier arresto por delitos diversos como posesión de sustancias, violencia doméstica o alteración del orden, son causa de revocación.

REVOCACIÓN CON MOTIVO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS También existen razones más comunes bajo el rubro de: - Uso de identidad falsa, si se descubre que alguien ha utilizado una identidad falsa para obtener la visa, esta será cancelada. Exceder el tiempo de estadía permitido: Si una persona permanece en Estados Unidos más tiempo del autorizado, las autoridades pueden cancelar su visa. - Proporcionar información falsa a las autoridades migratorias; el mentir en la entrevista o en los formularios puede ser motivo de revocación. - Violar los tiempos de estancia propósitos de viaje, por ejemplo utilizar una visa de turista (B1/B2) para quedarse en el país de forma permanente, trabajar de manera ilegal o inscribir menores en escuelas públicas sin el visado de estudiante.

RETIRAN VISA A ‘ANDY’ LÓPEZ BELTRÁN Andrés Manuel López Beltrán denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso por instrucciones del secretario de Estado del vecino país, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau. A través de una carta dirigida al presidente de EU, Donald Trump, con fecha del 13 de agosto en Teapa, Tabasco, ‘Andy’ López Beltrán aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario estadounidense sobre si estaba enterado de la medida. “No existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, afirmó el hijo de AMLO en su misiva. “Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, señaló. En el texto, López Beltrán consideró que tal decisión es de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”. Y aseguró que ambos funcionarios estadounidenses “no cuentan con ninguna prueba” en su contra “acerca de algún acto inmoral o delictivo”, y que el retiro de la visa es una represalia contra países, gobiernos y políticos que “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”. López Beltrán elevó el tono de sus críticas contra Rubio y Landau al acusarlos de actuar como “jefes de pandillas” dedicados, según su señalamiento, a espiar, acosar e intervenir contra gobiernos y políticos que consideran una amenaza para Estados Unidos. También cuestionó los motivos de las acciones de funcionarios estadounidenses y afirmó que utilizan argumentos como la seguridad nacional o el narcoterrorismo para justificar represalias contra quienes no se alinean con sus intereses. López Beltrán señaló en el texto que no le causa “ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.

Y añadió que podía “esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables” como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía. En la carta, de tres cuartillas, el hijo del expresidente de México se dirige a Trump diciendo que le gustaría conocer su opinión sobre su caso “y ojalá no lo tome como un desafío”, pero consideró “que sería de elevado nivel moral y de interés público” que le contestara dos preguntas: “¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”, apuntó el político. López Beltrán también hizo referencia a la relación que su padre mantuvo con Trump durante su administración y sostuvo que el expresidente mexicano consideraba que el actual mandatario estadounidense había cambiado respecto al político con quien tuvo trato durante su gobierno. El hijo del exmandatario pidió finalmente a Trump iniciar una nueva etapa basada en la participación de “profesionales de la política” y en la defensa del interés de los ciudadanos. “En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, expresó. La carta concluye con un llamado a que el presidente estadounidense responda a sus cuestionamientos y aclare los motivos detrás de la cancelación de su visa: “(...) el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran ‘comunistas’”.

FUNCIONARIOS DE MÉXICO SIN VISA ‘Andy’ no es el único funcionario y político mexicano que el Gobierno de Estados Unidos ha cancelado de su visa, en los últimos años han revocado el visado a: - Marina del Pilar Ávila Olmeda , gobernadora de Baja California En mayo de 2025, la gobernadora confirmó la revocación de su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos señalaron desconocer los motivos específicos y negaron estar sujetos a investigaciones. - Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero En julio de 2025, el exgobernador recibió notificación por correo electrónico sobre la cancelación. A lo cual, el político afirmó desconocer las causas de la decisión. - Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora En agosto de 2025, el alcalde informó que le retiraron el documento. De acuerdo con fuentes extraoficiales, fue retenido mientras intentaba cruzar la frontera. Sin embargo, el edil aseguró que la medida no interfirió en sus actividades ni deberes. - Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas Entre los casos más recientes, se encuentra la revocación de visas de los gobernadores morenistas, difundidas en junio de 2026, por el diario Los Angeles Times. En respuesta, Durazo afirmó que la publicación carece de fuentes y pruebas que respalden sus afirmaciones. Además, atribuyó los señalamientos a intentos por desacreditar proyectos políticos. Por su parte, Villarreal negó la medida en conferencia de prensa en Tamaulipas, donde aseguró que cuenta con su visa y que no recibió ninguna notificación por parte de las autoridades de Estados Unidos. - Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa El mandatario con licencia fue acusado en abril pasado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de drogas. - Myrna Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua - Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena - José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California - César Iván Sandoval Gámez — Alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora - Norma Alicia Bustamante Martínez — Alcaldesa de Mexicali, Baja California - Juan Francisco Gim Nogales — Alcalde de Nogales, Sonora - Óscar Eduardo Castro Castro — Exalcalde de Puerto Peñasco, Sonora - Carlos Torres Torres — Excoordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana - Alex Tonatiuh Márquez Hernández — Exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM - Mario Alberto López Hernández, diputado del PVEM. - Hernán José Vega Burgos, abogado.

Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho públicos los motivos específicos por los que fue cancelada la visa de López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y político que busca candidatura a diputado federal por Tabasco en 2027; sostiene que la decisión carece de sustento y forma parte de una campaña política en su contra.