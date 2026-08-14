Sheinbaum critica a ‘Alito’ Moreno por acudir a EU tras cancelación de visa de Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito” Moreno, luego de la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. Durante su conferencia de prensa, la mandataria cuestionó que el líder priista recurra a autoridades estadounidenses para solicitar medidas contra ciudadanos mexicanos y vinculó esta conducta con una postura de subordinación frente a Estados Unidos.

SHEINBAUM CUESTIONA ACCIONES DE ALITO MORENO EN EU Sheinbaum sostuvo que el reconocimiento político no depende de una visa y señaló directamente las acciones de Moreno ante autoridades estadounidenses. “Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso a pedir que le quiten visa a los mexicanos”, declaró. La presidenta también cuestionó que el dirigente priista solicite la cancelación de visas para ciudadanos mexicanos a raíz de diferencias políticas. “Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación, pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, ‘Quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí’”, afirmó. Sheinbaum agregó que, a su consideración, un político mexicano no debería recurrir a otro país para intervenir en asuntos relacionados con la política nacional. “¿Qué es eso? O sea, ¿qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos?”, cuestionó.

CLAUDIA SHEINBAUM ACUSA BÚSQUEDA DE INJERENCIA EXTRANJERA La mandataria también cuestionó a los legisladores mexicanos que realizan declaraciones ante medios de comunicación estadounidenses sobre la situación política de México. “¿Qué se puede esperar de los senadores mexicanos que usan todas las televisoras de Estados Unidos para hablar mal de México?”, señaló. Sheinbaum sostuvo que, desde su perspectiva, quienes recurren a autoridades extranjeras para abordar asuntos nacionales buscan que otro país tenga influencia en las decisiones de México. “Son aquellos que quieren que en México gobierne otro país. Son aquellos que quieren, quizá, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa en México”, afirmó. SHEINBAUM RECURRE A REFERENCIAS HISTÓRICAS Durante su intervención, la presidenta comparó la postura que atribuyó a Moreno con episodios históricos en los que sectores políticos mexicanos buscaron apoyo extranjero para intervenir en asuntos nacionales. “Son aquellos que quieren, como los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que un monarca extranjero gobernara México”, declaró. Sheinbaum afirmó que su movimiento se considera heredero de Benito Juárez y de los liberales mexicanos, además de mencionar a figuras históricas como Francisco I. Madero, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y José María Morelos. “Nosotros somos herederos de Juárez. Nosotros somos herederos de los liberales mexicanos”, sostuvo. Añadió que su postura política está vinculada con la defensa de la soberanía, la independencia, la libertad y la democracia. “No nos rendimos, que no nos arrodillamos ante nadie. De eso somos herederos”, afirmó.

“NO SOMOS HEREDEROS DE LOS QUE VAN A BUSCAR LA INJERENCIA EXTRANJERA” Sheinbaum continuó con sus referencias históricas y señaló que no se identifica con personajes que, según su interpretación, representan la búsqueda de intervención extranjera en México. “No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos. No somos herederos de los que van a buscar la injerencia extranjera para dominar a México”, expresó. La presidenta también mencionó a Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta y Porfirio Díaz, en contraste con los personajes históricos que considera referentes de su proyecto político. “Somos herederos de lo mejor de México. Y eso es lo que tiene el pueblo en el corazón”, afirmó. Finalmente, Sheinbaum señaló que quienes buscan la intervención de autoridades extranjeras podrían enfrentar un rechazo político en México y concluyó su intervención con una referencia a Alejandro Moreno. “Entonces, aquel que va a arrodillarse al extranjero, pues no creo que tenga muchos seguidores en el país”, dijo. Después agregó, en tono irónico: “Síguele, Alito, ahí la llevas. Síguele, Salinas Priego, ahí la llevas. Vas muy bien. Adelante”.