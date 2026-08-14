Monzón mexicano e inestabilidad atmosférica azotarán con lluvias torrenciales y vientos de hasta 70 km/h

El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán este viernes 14 de agosto lluvias puntuales muy fuertes en diversas regiones del país, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo meteorológico señaló que, además de las precipitaciones, persistirán temperaturas de hasta 45 grados Celsius en varias entidades y condiciones de viento que podrían generar riesgos como encharcamientos, inundaciones, deslaves y caída de árboles o estructuras.

MONZÓN MEXICANO E INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA FAVORECERÁN LLUVIAS De acuerdo con el SMN, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, así como lluvias fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones en el noroeste de México. A este escenario se sumarán canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, una circulación ciclónica en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera. Asimismo, la aproximación de la onda tropical número 27 a la península de Yucatán favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz. La onda tropical número 26 se desplazará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar al territorio mexicano. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste de la República y sobre el avance de la onda tropical número 27.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: SE ESPERA JORNADA CÁLIDA Y PREDOMINIO DE SOL PARA ESTE VIERNES La capital coahuilense registra este viernes 14 de agosto de 2026 una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y un ambiente caluroso en la región. Los reportes meteorológicos prevén un cielo mayormente despejado con periodos de escasa nubosidad durante el día, donde la temperatura máxima alcanzará los 30°C en horas de la tarde, acompañada de un índice de radiación UV extremadamente alto, por lo que se recomienda extremar precauciones al exponerse al sol. Hacia la noche, el panorama para la zona metropolitana de Saltillo mantendrá un ambiente agradable al registrarse un descenso térmico que llevará la temperatura mínima a los 17°C. Las condiciones se complementarán con vientos de componente norte con rachas de entre 17 y 26 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un escaso 10%, garantizando un cierre de semana ideal para actividades al aire libre. ¿DÓNDE HABRÁ LLUVIAS MUY FUERTES ESTE VIERNES? El pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz. También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se esperan intervalos de chubascos, de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y condiciones que favorezcan la reducción de visibilidad en carreteras.

SMN PRONOSTICA VIENTOS DE HASTA 70 KM/H El SMN pronosticó viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, particularmente en el Istmo de Tehuantepec. También se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo se pronostican rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones de viento, combinadas con las lluvias y tormentas eléctricas, pueden ocasionar caída de árboles, ramas, anuncios y otros objetos, además de complicar la circulación vehicular en algunos puntos. PERSISTEN TEMPERATURAS DE HASTA 45 GRADOS Pese al pronóstico de lluvias, continuará el ambiente caluroso en distintas regiones del país. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, centro de Baja California Sur, sur de Sonora, norte de Sinaloa, este de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. Las temperaturas de 35 a 40 grados se registrarán en Durango, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes, Guanajuato, suroeste del Estado de México y Querétaro se pronostican máximas de entre 30 y 35 grados. En contraste, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

OLEAJE DE HASTA 2.5 METROS EN COSTAS DEL PACÍFICO El SMN también pronosticó mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En las costas de Veracruz y Tabasco se prevé oleaje de entre 1 y 2 metros de altura. Ante la combinación de lluvias intensas, actividad eléctrica, vientos fuertes, temperaturas elevadas y oleaje, las condiciones meteorológicas pueden representar riesgos para la población, particularmente en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como para quienes realizan actividades al aire libre, conducen por carretera o permanecen en zonas costeras. La Conagua recomendó mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil ante posibles cambios en las condiciones durante el día.

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Clima Tormentas

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México

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