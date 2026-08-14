Sheinbaum anuncia gira por su segundo informe; recorrerá el país y cerrará en CDMX

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    Sheinbaum anuncia gira por su segundo informe; recorrerá el país y cerrará en CDMX
    La mandataria también informó que ya inició la grabación de los spots de esa campaña. Cuartoscuro

La presidenta informó que dará “cuenta a la nación de lo que hemos hecho en dos años de Gobierno”

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum recorrerá las entidades del país para informar sobre las acciones de su Gobierno con motivo de su segundo Informe y concluirá el recorrido en la Ciudad de México.

La mandataria también anunció que ya inició la grabación de los spots de esa campaña, los cuales, dijo, buscarán mostrar actividades ordinarias de su trabajo y la relación con la población.

“Vamos a dar cuenta a la nación de lo que hemos hecho en dos años de Gobierno y vamos a ir también a informar cada día de la República lo que estamos haciendo en cada entidad de la República y el cierre en la Ciudad de México”, afirmó.

“Ya iniciamos su grabación, son un poco diferentes, no tanto, porque tampoco se puede. Dije que quería que se grabara lo que hago normalmente, no así como normalmente se hace institucional”.

DA DETALLES SHEINBAUM DEL PROMOCIONAL

Sheinbaum explicó que los promocionales mostrarán aspectos que no suelen aparecer en la cobertura de sus giras y actos públicos.

”Muchas veces se ve el evento, pero no se ve la otra parte, pues de relación con la gente”, expresó.

La presidenta relató que uno de los materiales fue grabado durante una visita a una preparatoria, donde estudiantes la invitaron a bailar.

”Yo creo que les van a gustar los spots”, agregó.

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