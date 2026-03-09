Ataque a una escuela infantil iraní en Minab en el primer día de la guerra contra Irán fue lanzado por EU
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Como consecuencia de este bombardeo, 180 personas perdieron la vida, siendo la mayoría niñas
De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, como resultado del análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán.
El vídeo, que fue hecho público el domingo por la agencia iraní Mehr y verificado por medios de Estados Unidos, muestra cómo un misil de crucero Tomahawk impacta sobre una base naval iraní ubicada junto a la escuela en la ciudad de Minab el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron su guerra en contra Irán.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo la elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo iraní incide en la guerra y en los precios del petróleo?
Por su parte, la Agencia de Noticias The Associated Press, señala que el grupo de investigación Bellingcat asevera que un video difundido recientemente “parece contradecir” la expresado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmando que Irán habría sido el responsable de una explosión en una escuela iraní.
“Un nuevo video muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Minab, Irán, el 28 de febrero, lo que demuestra por primera vez que Estados Unidos atacó la zona. El video, publicado por Mehr News y geolocalizado por Bellingcat, también muestra humo elevándose desde las inmediaciones de la escuela de niñas”, de acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de Bellingcat.
El lunes de la semana pasada, el diario The New York Times precisó que el ejército estadounidense es la único país que está involucrado en este conflicto militar que hace uso de misiles Tomahawk.
Si bien, apunta EFE, las imágenes no muestran ningún misil cayendo sobre la escuela, llamada Shajarah Tayyebeh, sí se puede observar cómo una columna de humo asciende también sobre el edificio escolar, ubicado muy cercano a la base de la Guardia Revolucionaria iraní en Minab.
“Hay una creciente evidencia que apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que alcanzó una escuela contigua a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab, Irán, en la provincia sureña de Hormozgan”, explican expertos entrevistados por The Associated Press.
La escuela, separada de la base desde hace una década
Hasta mediados de la década pasada, el edificio de la escuela formaba parte del complejo de la base militar iraní, según imágenes de satélite analizadas por el diario neoyorquino; pero para septiembre de 2016, el recinto escolar se había excluido de las instalaciones navales, con un muro que lo separaba de ellas.
Por su parte, el Pentágono quien indicó que está llevando acabo una investigación entorno a este ataque a la escuela, mismo que expertos tanto de la ONU y como de Human Rights Watch (HRW) lo han calificado como un posible “crimen de guerra”, y que el Gobierno iraní lo considera como un “acto bárbaro”.
Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associted Press y Bellingcat.