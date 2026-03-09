Ataque a una escuela infantil iraní en Minab en el primer día de la guerra contra Irán fue lanzado por EU

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, como resultado del análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán.

El vídeo, que fue hecho público el domingo por la agencia iraní Mehr y verificado por medios de Estados Unidos, muestra cómo un misil de crucero Tomahawk impacta sobre una base naval iraní ubicada junto a la escuela en la ciudad de Minab el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron su guerra en contra Irán.

Por su parte, la Agencia de Noticias The Associated Press, señala que el grupo de investigación Bellingcat asevera que un video difundido recientemente “parece contradecir” la expresado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmando que Irán habría sido el responsable de una explosión en una escuela iraní.

“Un nuevo video muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Minab, Irán, el 28 de febrero, lo que demuestra por primera vez que Estados Unidos atacó la zona. El video, publicado por Mehr News y geolocalizado por Bellingcat, también muestra humo elevándose desde las inmediaciones de la escuela de niñas”, de acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de Bellingcat.