¿Cómo la elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo iraní incide en la guerra y en los precios del petróleo?

DUBÁI- Irán nombró el lunes al ayatolá de línea dura Mojtaba Jamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, lo que apunta que no habrá tregua en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Los precios del petróleo se dispararon al tiempo que Irán atacaba infraestructura energética regional y Estados Unidos e Israel bombardeaban objetivos en todo Irán. El clérigo reservado de 56 años, apenas el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica, tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país que ha estado disparando misiles y drones contra Israel y los Estados árabes del Golfo desde que el ayatolá Alí Jamenei, que había gobernado desde 1989, fue asesinado durante la primera andanada de la guerra. TE PUEDE INTERESAR: Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo de Irán, candidato a reemplazarlo El nombramiento representa un nuevo desafío por parte del asediado gobierno de Irán tras más de una semana de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, lo que sugiere que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la supervivencia de la teocracia islámica. Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron tras la noticia, y el crudo Brent, referencia internacional, se disparó a casi 120 dólares por barril el lunes, alrededor de un 65% más que cuando comenzó la guerra, antes de disminuir. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 600 puntos, o más del 1.3%, poco después del inicio de las operaciones de día, lo que marcó una caída de más del 6.1/2% desde su cierre récord de mediados de febrero. En Bruselas, el Grupo de las Siete principales potencias industrializadas decidió no recurrir a las reservas estratégicas de petróleo por ahora para mitigar el impacto en los precios del petróleo. El ministro de Finanzas francés Roland Lescure declaró tras presidir una reunión con sus homólogos del G7 que “aún no hemos llegado a ese punto”, antes de añadir que estaban dispuestos a tomar medidas para estabilizar los mercados, como el almacenamiento estratégico de reservas. TRUMP DESESTIMA PREOCUPACIONES `POR EL PRECIO DEL PETRÓLEO Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz también han frenado casi por completo el paso de buques petroleros por la ruta marítima clave por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Un incendio ardía en una instalación petrolera atacada por Irán en Emiratos Árabes Unidos, la única refinería de petróleo de Bahrein parecía haber sido alcanzada y Arabia Saudí indicó que había interceptado varios drones que atacaban el yacimiento petrolero de Shaybah.

“No hay escasez de petróleo”, escribió durante la noche el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social. “Los precios volverán a bajar pronto”. Sugirió que los envíos desde Venezuela a Estados Unidos podrían ayudar a compensar el alza de precios. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que Estados Unidos está “bien encaminado” para lograr su objetivo, que, afirmó, es eliminar el arsenal de misiles balísticos de Irán y su capacidad para producirlos y lanzarlos. El gobierno estadounidense ha ofrecido justificaciones y plazos cambiantes desde el inicio del conflicto. En Israel, las sirenas sonaron varias veces el lunes cuando drones y misiles de Irán eran implacables. Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles, la primera muerte de este tipo en Israel en una semana, y una mujer resultó herida. Israel anunció que estaba llevando a cabo “una amplia oleada de ataques” contra la ciudad iraní de Isfahán, así como contra la capital, Teherán, y en el sur de Irán. TE PUEDE INTERESAR: El líder de facto de Irán promete continuar la guerra y no rendirse Por su parte, Turquía señaló que las defensas de la OTAN habían interceptado un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país por segunda vez desde el inicio de la guerra. NUEVO LÍDER IRANÍ ES MÁS RADICAL QUE SU PADRE El Jamenei más joven, a quien no se había visto públicamente desde que comenzó la guerra, había sido considerado durante mucho tiempo un posible sucesor, incluso antes de que el ataque israelí matara a su padre. Su esposa, Zahra Haddad Adel, murió en el mismo ataque israelí que mató al ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. Figuras políticas dentro de Irán han criticado que se entregue el título de líder supremo por herencia, comparándolo con la monarquía derrocada durante la Revolución Islámica de 1979. Pero los principales clérigos de la Asamblea de Expertos parecieron votar por la continuidad. Jamenei, de quien se cree que apoya posturas aún más duras que las de su difunto padre, ahora estará al mando de las fuerzas armadas de Irán y de cualquier decisión relacionada con el programa nuclear de Teherán.