Ataque de Rusia daña gravemente catedral de Ucrania, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Cinco personas murieron en Kiev, donde oleadas de drones y misiles obligaron a los residentes a refugiarse en búnkeres subterráneos y fuertes explosiones resonaron por toda la capital. El estudio cinematográfico nacional Oleksandr Dovzhenko de Kiev, que alberga la colección de vestuario más grande y antigua de Ucrania, también fue atacado.

Un ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev ha dañado gravemente la Catedral de la Dormición en el complejo monástico de Pechersk Lavra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares religiosos y culturales más importantes de Ucrania.

Volodymyr Zelensky describió el ataque a la catedral como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha” e instó a los líderes del G7, reunidos en Francia el lunes, a aumentar la presión sobre Moscú.

“Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que ahora se reúnen para su cumbre, y que esta respuesta sea decisiva y sustancial: más presión sobre el agresor y más apoyo a la defensa aérea de Ucrania, especialmente a sus capacidades antibalísticas”, dijo el presidente ucraniano.

Rusia negó haber atacado la catedral y afirmó que había sido alcanzada por un misil de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

El lunes por la mañana, a las afueras del complejo de Perchersk-Lavra, un grupo de agentes de seguridad del Estado custodiaba los restos de dos drones Shahed, contradiciendo la afirmación rusa.

Más adelante, en la calle, yacía una cúpula dorada derruida, desplomada tras ser derribada por un dron que impactó contra los pisos superiores del museo Art Arsenal.

“Solo oí uno de los dos estallidos a las 4:55 de la madrugada”, dijo un joven sacerdote que trabaja como capellán voluntario del ejército y que prefirió no dar su nombre. “La explosión fue tremenda y destrozó una de nuestras ventanas”, añadió mientras tiraba de un trozo de teja de cobre. “Todo temblaba”.

“Soy de Bakhmut [la ciudad del Donbás arrasada durante el devastador asedio y ocupación rusa]. Este lugar es importante para todos. Pero para los rusos nada es sagrado, no hay santuario. Alegarán que aquí había un objetivo militar porque carecen de valores”.

Ucrania iniciará “con urgencia” los procedimientos necesarios dentro de la Unesco y otros mecanismos internacionales para garantizar “respuestas inmediatas y adecuadas a esta barbarie de Estado”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, el día X, en referencia al ataque al monasterio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia afirmó que el ataque al Monasterio de Pechersk (Pechersk Lavra) equivalía a un ataque contra la catedral de Notre Dame. Su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró que demostraba la magnitud de la “crueldad” de Rusia.

Al amanecer, mientras el monasterio seguía ardiendo, el personal hizo sonar las campanas en un gesto de desafío.

El domingo, Zelenskyy dijo que había hablado con Donald Trump sobre los esfuerzos para poner fin al conflicto que ya dura más de cuatro años.

El ejército ucraniano declaró el lunes por la mañana que Rusia había lanzado 70 misiles y 611 drones contra Ucrania durante la noche y que su defensa aérea había derribado 50 misiles y 582 drones de diversos tipos.

El ataque se produjo cuando la atención mundial estaba centrada en los últimos esfuerzos de la administración Trump para firmar un acuerdo de paz con Irán, y en medio del espectáculo de lucha en jaula que Trump organizó en el césped de la Casa Blanca para celebrar su cumpleaños 80.

Las imágenes del Monasterio de Perchersk mostraron llamas lamiendo sus cúpulas. Se reportaron seis personas heridas. “[E]l techo de uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano, la Catedral de la Dormición del Monasterio de Pechersk de Kiev, está ardiendo”, escribió el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, el X.

“¿Qué más tiene que hacer el Anticristo del Kremlin para que el mundo se dé cuenta de que hay que tomar medidas decisivas para que el terror ruso contra Ucrania y los principios mismos de la paz lleguen a su fin?”

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, publicó una foto del monasterio en llamas y escribió: «Un brutal ataque contra nuestro pueblo y nuestro patrimonio. Esta es la verdadera cara de los valores ortodoxos de Rusia. Pedimos oraciones para salvar el santuario de la destrucción. Otro crimen ruso contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo».

Se reportaron daños en 16 puntos de la capital, en medio del sonido de lanzamientos de misiles interceptores y explosiones que sacudieron las ventanas del centro de la ciudad. “Se siguen registrando nuevos lanzamientos dirigidos a la capital”, declaró Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, instando a la población a permanecer en refugios.

Fuera de la capital, al menos cinco personas murieron en la ciudad de Járkov en lo que parece ser un ataque coordinado dirigido contra personal de emergencia.

Antes del ataque, en medio de las pruebas de los crecientes reveses bélicos que sufría Rusia, el presidente Vladimir Putin había advertido que Moscú atacaría a Ucrania con ataques “sistémicos”.

Kiev se había mantenido relativamente tranquila en los últimos días mientras Moscú preparaba sus fuerzas de drones y misiles.

Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, desplegó aviones de combate y puso en estado de alerta los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar, según informaron las fuerzas armadas polacas el lunes por la mañana.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques contra instalaciones industriales y energéticas rusas, en un intento por privar a Moscú de ingresos y acelerar el fin de la guerra.

El lunes, tres personas murieron y otras tres, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas en un ataque con drones contra la ciudad rusa de Tula, un polo industrial al sur de Moscú, según informó el gobernador regional en un mensaje de Telegram.

Ucrania también tomó medidas durante la noche para cortar aún más el suministro procedente de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y que ya se enfrenta a una crisis de combustible, atacando dos puentes que la conectan con las zonas controladas por Rusia.