Ataques aéreos impactan la frontera entre Irán e Irak mientras cobra impulso el plan de EU e Israel para movilizar a los kurdos

Intensas oleadas de ataques aéreos han golpeado docenas de posiciones militares, puestos fronterizos y comisarías de policía a lo largo de partes del norte de la frontera de Irán con Irak en lo que parece ser una preparación por parte de Estados Unidos e Israel para un nuevo frente en su guerra.

Un funcionario estadounidense con conocimiento de las conversaciones entre Washington y funcionarios kurdos dijo que Estados Unidos estaba listo para proporcionar apoyo aéreo si los combatientes kurdos cruzaban la frontera desde el norte de Irak.

Un portavoz del ejército israelí dijo que la fuerza aérea había estado “operando intensamente en el oeste de Irán para degradar las capacidades iraníes allí y abrir un camino hacia Teherán y crear libertad de operaciones allí”.

Ante la amenaza de que las remotas regiones fronterizas de Irán se conviertan en un nuevo frente, Irán ha advertido a los “grupos separatistas” que no se unan al creciente conflicto. Teherán anunció el jueves que había lanzado ataques contra grupos kurdos con base en Irak “opuestos a la revolución”.

Los expertos afirman que respaldar a las comunidades étnicas de Irán podría “abrir un nido de avispas” y aumentar el riesgo de una guerra civil caótica.

Khalil Nadiri, un funcionario del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK), con sede en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, dijo el miércoles que los líderes del grupo de oposición kurdo habían sido contactados por funcionarios estadounidenses con respecto a una posible operación y que algunas de sus fuerzas se habían trasladado a áreas cercanas a la frontera iraní en la provincia de Sulaymaniyah y estaban en espera.

Mientras tanto, grupos militantes baluchis opuestos al régimen de Teherán también se han trasladado desde bases remotas en las montañas de Pakistán a través de la frontera hacia Irán, según funcionarios locales.

Los expertos predijeron que respaldar a los grupos armados de las comunidades étnicas de Irán “abriría un nido de avispas”, agravando las divisiones dentro del diverso país y aumentando el riesgo de una guerra civil caótica si el régimen actual colapsa.

Donald Trump llamó a dos líderes de facciones kurdas iraníes con base en el norte de Irak a principios de esta semana y está abierto a apoyar a grupos que estén dispuestos a tomar las armas para desalojar al régimen, informaron medios estadounidenses.

Las operaciones clandestinas en las zonas del noroeste de Irán, donde las comunidades kurdas son más numerosas, se “intensificaron” después de la breve guerra entre Irán e Israel el verano pasado, según exfuncionarios de inteligencia y defensa de Israel, Estados Unidos y otras partes de la región.

En enero se reportaron enfrentamientos entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y grupos de combatientes peshmerga kurdos que habían entrado en Irán desde Turquía e Irak. Los peshmerga son las fuerzas de combate tradicionales de los kurdos . Motivados, ágiles y disciplinados, han demostrado ser eficaces contra enemigos mejor armados, especialmente en terrenos que conocen bien.

Hace dos semanas, cinco organizaciones kurdas iraníes rivales lideradas por el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI) formaron una nueva coalición dedicada a derrocar al régimen de Teherán.

“Lograr que sus grupos se alineen y se unan es la primera estrategia”, dijo un exfuncionario de defensa estadounidense con experiencia en operaciones clandestinas.

Un portavoz del KDPI no confirmó ni negó que su líder, Mustafa Hijri, fuera uno de los dos líderes kurdos iraníes a los que llamó Trump, pero dijo que era deber de las “sociedades libres y democráticas de todo el mundo ayudar [a los kurdos iraníes] a ganar la libertad”.

“Creemos que el régimen está en una situación de profunda debilidad... y pronto verá su fin”, dijo el portavoz.

Hijri pidió el miércoles al personal militar iraní que abandonara sus puestos y “regresara con sus familias”.

El KDPI dijo que Hijri había emitido el llamado “a la luz de los continuos ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones militares y de seguridad del régimen, [que] representan una amenaza directa y grave a las vidas de los soldados, particularmente en Kurdistán”.

Estados Unidos ha utilizado repetidamente a combatientes kurdos como auxiliares, proporcionando asistencia vital a las tropas estadounidenses en la invasión de Irak en 2003 y en la lucha contra el Estado Islámico allí y en Siria entre 2014 y 2019.

Alia Brahimi, experta en Oriente Medio del Atlantic Council, advirtió contra el uso de fuerzas locales. «Si la lucha terrestre se externaliza a grupos separatistas étnicos, Estados Unidos tendrá aún menos capacidad para influir en los acontecimientos sobre el terreno que en el conflicto de hace 20 años. Si otros separatistas se unen a la contienda, la opinión pública iraní podría entonces unirse al régimen de Teherán», declaró.

“Solo llevamos cinco días de conflicto y ya estamos viendo las peligrosas consecuencias de la falta de un plan estratégico por parte de la administración Trump y la total ausencia de claridad tanto sobre los fundamentos como sobre los objetivos”.

Agentes del servicio de inteligencia exterior israelí ya estaban activos dentro de Irán, según un exfuncionario del Mossad, mientras que dos analistas dijeron que una serie de ataques con drones de corto alcance lanzados contra unidades y puestos del CGRI a lo largo de la frontera en los últimos días también llevaban el sello de la inteligencia israelí.

Los ataques con aviones no tripulados y otros ataques aéreos recientes a lo largo de la frontera entre Irán e Irak sugieren un esfuerzo por abrir “puntos de acceso” que permitirían a combatientes kurdos ligeramente armados cruzar a Irán y establecer bastiones en el otro lado, dijo un exfuncionario de defensa estadounidense con experiencia reciente en operaciones clandestinas en el norte de Irak.

Una operación de ese tipo seguiría una estrategia estadounidense bien establecida de incorporar pequeños equipos de especialistas militares o de la CIA que puedan dirigir ataques aéreos con fuerzas terrestres reclutadas localmente.

Estrategias similares se emplearon en Afganistán en 2001 y en Siria e Irak contra el EI.

“Si se cuenta con suficiente poder aéreo y está bien coordinado, entonces [los kurdos] simplemente caminarían entre escombros humeantes y cualquier contraataque del régimen sería disuelto mucho antes de que fuera necesario disparar”, dijo el exfuncionario.

El objetivo no sería “marchar sobre Teherán”, sino distraer y drenar las unidades militares iraníes, porque los funcionarios de inteligencia estadounidenses no creen que los peshmerga ligeramente armados puedan enfrentarse a las fuerzas regulares iraníes y a las unidades del CGRI.

Estados Unidos ha tenido presencia clandestina en el norte de Irak durante muchos años, con centros de comunicación, puestos de vigilancia y programas de entrenamiento para combatientes kurdos y otros combatientes iraquíes. Se cree que Israel también tiene presencia allí.

Tanto Axios como Fox News, citando a un funcionario estadounidense, informaron el miércoles que las milicias habían iniciado su ofensiva en Irán. Sin embargo, no hubo confirmación oficial al respecto.

Los kurdos de Irán, que representan entre el 5% y el 10% de la población, tienen una larga historia de activismo separatista y una oposición más amplia al régimen clerical radical.

Los kurdos también combatieron junto a las fuerzas estadounidenses en Siria, forjando estrechos vínculos personales con el ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses. Entre ellos se encuentran numerosos combatientes del KDPI y de la otra facción con la que Trump supuestamente contactó, el Partido Vida Libre del Kurdistán (PJAK).

Sin embargo, los informes de que Estados Unidos ha proporcionado armas en los últimos meses probablemente sean infundados, ya que hay armas ligeras y municiones ampliamente disponibles a nivel local, dijeron los analistas.

Es probable que el apoyo a los grupos armados kurdos provoque una profunda preocupación en Turquía, Irak y Siria, que también tienen minorías kurdas importantes.

“Si la administración está metiendo la pata seriamente o considerando hacerlo con los kurdos en Irán, está creando un hervidero de controversias. Creo que Recep Erdoğan [presidente de Turquía] tendrá mucho que decir al respecto, al igual que otros; se esperan reacciones contundentes del primer ministro iraquí [Mohammed Shia al-] Sudani y del presidente sirio [Ahmed al-] Sharaa”, declaró Barbara Leaf, exsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Oriente Próximo hasta 2025 y distinguida diplomática del Instituto de Oriente Medio, con sede en Washington D. C. “Es probable que los líderes del Golfo se sientan muy incómodos ante la posibilidad de una medida estadounidense de este tipo”.

Qubad Talabani, viceprimer ministro de la región autónoma del Kurdistán de Irak, dijo el miércoles que la región no era parte del conflicto actual y mantendría su neutralidad.

La violencia se ha intensificado por parte de grupos separatistas entre la minoría baluchi de Irán en el sureste del país. Militantes atacaron una patrulla fronteriza del CGRI y un puesto de control policial en diciembre.

Casi al mismo tiempo, el grupo separatista baluchi más activo, Jaish al-Adl, anunció una nueva coalición de facciones armadas que buscaría “fortalecer la eficacia de la lucha” contra la “tiranía” del régimen iraní.

La coalición se atribuyó el martes la responsabilidad del asesinato del comandante de una comisaría de policía en la ciudad de Zahedan y emitió un comunicado llamando al “personal militar a... entregarse a sus conciudadanos para que no sufran ningún daño durante estos tiempos críticos”.

Nasser Bouledai, un líder baluchi iraní exiliado en Europa, dijo que creía que todas las comunidades iraníes acogerían con agrado la ayuda estadounidense, pero que Washington había seguido políticas inconsistentes en el pasado.

Hace apenas unos meses, Estados Unidos fue acusado de sacrificar cínicamente los intereses de los kurdos sirios en enfrentamientos con las fuerzas del gobierno sirio .

“Creo que [todos] los que están en contra del brutal régimen clerical aceptarían el apoyo de Estados Unidos, pero debería ser un apoyo consistente y permanente que resuelva los problemas de las minorías, a diferencia, por ejemplo, de cuando Estados Unidos apoyó a los kurdos sirios y luego traicionó a los kurdos”, dijo Bouledai.

“Ya es hora de que Estados Unidos apoye a las minorías étnicas y religiosas iraníes contra el régimen clerical y resuelva la cuestión de Irán de una vez por todas”.