Ataques de Ucrania en Crimea buscan que la península quede inutilizable como plataforma de despliegue para las fuerzas rusas

ESTE DE UCRANIA- El comandante que dirige la guerra de drones de Ucrania afirma que los recientes ataques de su país en Crimea son la primera fase de una campaña destinada a hacer que la península, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, quede inutilizable como plataforma de despliegue para las fuerzas rusas. El mayor Robert “Magyar” Brovdi, uno de los comandantes ucranianos más destacados de una nueva generación de soldados, señaló que sus fuerzas podrían atacar siete veces más objetivos militares en Crimea si el dinero prometido por los aliados occidentales llegara más rápido.

“Crimea es uno de los pilares conceptuales clave en el camino para poner fin a la guerra”, declaró a The Associated Press en una entrevista. A pesar de esa carencia, la campaña de verano de Ucrania en Crimea ya ha infligido importantes daños: Kiev atacó puentes ferroviarios, depósitos de petróleo e infraestructura eléctrica para interrumpir las líneas de suministro y cegar las defensas antiaéreas rusas mientras los drones vuelan hacia el interior. Brovdi indicó que sus fuerzas están equipadas apenas al 14% de lo que necesitarían para llevar a cabo la campaña de Crimea a plena capacidad. Firme creyente en los números desde su vida anterior, cuando dirigía un negocio internacional de comercio de granos, Brovdi se unió como voluntario a la defensa territorial de Ucrania en los primeros días de la guerra. Ascendió con rapidez, al mando de una de las brigadas de drones más eficaces del país, antes de ser designado para liderar una fuerza sin precedentes antes de esta guerra: las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

“No es que la capacidad de producción de los fabricantes ucranianos no nos permita fabricar las cantidades necesarias” de drones, señaló. “Es el problema banal de una financiación que no llega a tiempo, que nuestros socios sí asignan, pero que avanza de manera significativamente más lenta que nuestros planes”. UN AMANTE DE LAS ARTES Devoto mecenas de las artes, el puesto de mando subterráneo de Brovdi se asemeja a un museo, con piezas de arte ucraniano expuestas, incluidas obras de la reconocida pintora Maria Prymachenko, cada una con pequeñas placas que indican sus títulos y un código QR que enlaza a más información. “Por favor, no toque la escultura”, dice un letrero debajo de una pieza. Las obras se encuentran frente a un telón de fondo de decenas de pantallas que transmiten imágenes en vivo del frente, junto con datos en tiempo real que impulsan las decisiones en el campo de batalla. Los soldados pueden tomar buen café, elegir un libro, hacer ejercicio o descansar en cápsulas para dormir: una cultura que se siente más cercana a una oficina de Silicon Valley que a una sala de guerra. Trabajan las 24 horas para intentar impedir que Crimea funcione como plataforma de despliegue para el ejército ruso, explicó Brovdi, cuyo nombre clave, Magyar, alude a sus raíces étnicas húngaras en Zakarpatia, la región del oeste de Ucrania que limita con Hungría.

Señaló un indicio de avance: en cuatro recientes andanadas rusas de misiles a gran escala desde la península, se lanzaron en total solo cinco misiles, una caída que atribuyó a la destrucción sistemática de las defensas antiaéreas rusas en el lugar. La AP no pudo verificar de manera independiente esa afirmación. Para abrir esa “ventana” que permita a los drones atacar la península sin ser derribados en masa, sus fuerzas destruyeron más de 300 activos de defensa antiaérea en los últimos meses: sistemas tierra-aire, estaciones de radar y equipos de guerra electrónica. La metáfora de la ventana lo lleva a una digresión sobre algo personal: le encanta dormir con una ventana abierta, un placer que ya casi no tiene por ser uno de los hombres más buscados por Rusia, que pasa la mayor parte del tiempo en búnkeres subterráneos. EXPULSAR A RUSIA DE CRIMEA Gran parte del equipo de defensa antiaérea ruso de la era soviética funciona con la red eléctrica, lo que constituye una de las razones por las que la infraestructura eléctrica de Crimea se ha convertido en un objetivo recurrente. Los soldados rusos quedan “ciegos”, con apenas ametralladoras y fusiles, sostuvo. La táctica también ha afectado el acceso a la electricidad de los civiles, y Brovdi comentó que en dos ocasiones se disculpó públicamente ante los ucranianos que viven en Crimea por las interrupciones.