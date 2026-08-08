Con 400 drones ataca Ucrania el sur y suroeste de Rusia y la base militar de Sebastopol

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Con 400 drones ataca Ucrania el sur y suroeste de Rusia y la base militar de Sebastopol
    Un militar de la brigada K-2 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados opera un dron de medio alcance hacia posiciones rusas en el frente, desde un centro de mando en una ubicación no revelada de Ucrania. AP/Evgeniy Maloletka

El el gobernador local, Mijaíl Razvozháev informo que se repelió un ataque con más de 30 drones cotra Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa

MOSCÚ- Ucrania atacó durante la pasada noche dos refinerías en el sur y suroeste de Rusia, como parte de un ataque con cerca de 400 drones, según informaron las autoridades locales y medios independientes.

“Una de las empresas de la región de Samara fue atacada esta noche por drones ucranianos”, informó en MAX, la red de mensajería rusa, Viacheslav Fedoríschev, gobernador de esta región ubicada en el suroeste de Rusia, sin puntualizar cual fue el objetivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/honran-en-ucrania-a-oleksiy-yukov-el-recolector-de-almas-que-murio-recuperando-cadaveres-de-guerra-MH22709050

Según el gobernador, “en estos momentos se están paliando las consecuencias. Los servicios de Emergencias trabajan en el lugar de la caída de los drones”.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y el canal independiente ruso Astra, indicaron que el ataque provocó un incendio en la refinería de Sizrán, perteneciente a la estatal rusa Rosneft.

Esta instalación ha sido objeto de varios ataques ucranianos en los últimos tiempos.

Además, en la sureña región de Krasnodar, se desató un incendio en la refinería de Ilsk, según informaron en Telegram las autoridades locales.

A consecuencia del incidente resultaron heridas cinco personas, añadieron.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó este sábado el derribo de 397 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.

SEBASTOPOL REPELE ATAQUE UCRANIANO

Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa, repelió hoy un masivo ataque de más de treinta drones ucranianos, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

$!Militares ucranianos de la brigada Khartia lanzan un dron hacia posiciones rusas en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania.
Militares ucranianos de la brigada Khartia lanzan un dron hacia posiciones rusas en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania. AP/Andrii Marienko

“Nuestros, militares, la aviación, las defensas antiaérea y los grupos móviles han repelido dos oleadas de ataques desde la mañana. Fueron derribados 35 drones. Fundamentalmente sobre el mar y lejos de la costa”, escribió en su cuenta de Telegram.

El gobernador señaló que “lo principal es que no hay víctimas”.

“Los servicios de rescate de Sebastopol han registrado daños puntuales menores en doce edificios de los distritos Gagarin, Balaklava y Sévernaya Storoná: los residentes informaron de ventanas rotas”, añadió.

Además, se reportaron daños en al menos diez casas y diez automóviles, señaló.

Razvozháev llamó a la población a no acercarse a los fragmentos de los drones derribados y llamar inmediatamente a la policía en caso de hallarlos.

La anexionada península ucraniana de Crimea y la ciudad portuaria de Sebastopol son objeto de ataques ucranianos a diario.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 397 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, Crimea y el mar de Azov, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Drones
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Rusia

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel

‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel
Érik Lira tiene en sus manos la última decisión para concretar su salida de Cruz Azul con destino al Al Jazira.

Bombazo por Érik Lira: Cruz Azul acuerda con Al Jazira una venta de hasta 14 mdd
Prácticamente Omán e Irán disponen del control total del Estrecho de Ormuz, por lo que un acuerdo entre ambas naciones podría encontrar una nueva lógica en esta vía marítima.

Irán podría tener un acuerdo con Omán para el control de Ormuz
Jorge Messi fue el principal consejero y representante de Lionel durante gran parte de su exitosa carrera.

Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años: adiós al hombre detrás de la leyenda
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
Ivonne González y Samantha Calvillo marcaron los goles con los que Santos Femenil derrotó a Gallos en La Corregidora.

Santos Femenil da golpe en La Corregidora y vence 2-1 a Querétaro
El monzón mexicano generará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, mientras el norte del país tendrá temperaturas superiores a 45 °C.

Monzón mexicano y onda tropical 25 azotarán con lluvias intensas y granizo a varios estados de México
De izquierda a derecha, quien esto escribe a mis 22 años; el general Paul Tibbets y Victor Agather, afuera del restaurante en Harlingen, Texas.

Cuando conocí al hombre que cambió la historia